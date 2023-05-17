Експрезидент Франції Саркозі не зміг оскаржити вирок суду
Ліза Ламбрехт | Віолетта Чайковська
1 год. тому
Ніколя Саркозі проведе рік у домашньому ув'язненні з електронним браслетом. Захист експрезидента Франції планує оскаржити вирок у Верховному суді.
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Колишній президент Франції Ніколя Саркозі програв апеляцію на вирок у справі про корупцію та спробу підкупу судді. Апеляційний суд у Парижі в середу, 17 травня, залишив чинним рішення, ухвалене в березні 2021 року.
Судовий процес проти Саркозі, що розпочався наприкінці листопада 2020 року, пов'язаний з підозрами в тому, що на посаді президента він намагався вплинути на перебіг розслідування справи про пожертвування від співвласниці косметичної компанії L'Oreal, мільярдерки Ліліан Беттанкур, які нібито використовував для фінансування своєї виборної кампанії в 2007 році.
У 2013 році Саркозі виправдали за цим обвинуваченням, але його телефонні переговори з адвокатом, перехоплені органами юстиції в рамках розслідування іншої справи, дали змогу слідству отримати нові докази.
За даними слідства, в 2014 році Саркозі запропонував працівнику Касаційного суду підвищення та призначення в Монако в обмін на інформацію про перебіг розслідування.
1 березня 2021 року суд визнав доведеним обвинувачення на адресу Саркозі в корупції, спробі підкупу судді та використанні службового становища. Сам експрезидент Франції відкидає всі звинувачення, заявляючи, що став жертвою неправдивих заяв.