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Ніколя Саркозі (архівне фото)
Ніколя Саркозі (архівне фото)Фото: Vincent Isore/IP3press/IMAGO
ПолітикаФранція

Експрезидент Франції Саркозі не зміг оскаржити вирок суду

Ліза Ламбрехт | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Ніколя Саркозі проведе рік у домашньому ув'язненні з електронним браслетом. Захист експрезидента Франції планує оскаржити вирок у Верховному суді.

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Колишній президент Франції Ніколя Саркозі програв апеляцію на вирок у справі про корупцію та спробу підкупу судді. Апеляційний суд у Парижі в середу, 17 травня, залишив чинним рішення, ухвалене в березні 2021 року.

Тоді Саркозі засудили до трьох років тюремного ув'язнення, на два з яких - умовно. Апеляційний суд вирішив, що експрезидент проведе рік не у в'язниці, а в домашньому ув'язненні. Він буде зобов'язаний носити електронний браслет.

Захист Саркозі заявив, що оскаржить вирок у Верховному суді. "Ніколя Саркозі не винний у тому, в чому його звинувачують", - заявили його адвокати.

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Звинувачення на адресу Саркозі

Судовий процес проти Саркозі, що розпочався наприкінці листопада 2020 року, пов'язаний з підозрами в тому, що на посаді президента він намагався вплинути на перебіг розслідування справи про пожертвування від співвласниці косметичної компанії L'Oreal, мільярдерки Ліліан Беттанкур, які нібито використовував для фінансування своєї виборної кампанії в 2007 році.

У 2013 році Саркозі виправдали за цим обвинуваченням, але його телефонні переговори з адвокатом, перехоплені органами юстиції в рамках розслідування іншої справи, дали змогу слідству отримати нові докази.

За даними слідства, в 2014 році Саркозі запропонував працівнику Касаційного суду підвищення та призначення в Монако в обмін на інформацію про перебіг розслідування.

1 березня 2021 року суд визнав доведеним обвинувачення на адресу Саркозі в корупції, спробі підкупу судді та використанні службового становища. Сам експрезидент Франції відкидає всі звинувачення, заявляючи, що став жертвою неправдивих заяв.

Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. У вересні 2021 року суд визнав його винним у ще одній справі - про незаконне фінансування передвиборної кампанії 2012 року. 

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