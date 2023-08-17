Експрезидент Франції Саркозі розлютив Київ

В ОП України різко відповіли на пропозиції Саркозі закріпити за Україною позаблоковий статус і провести референдум на тимчасово окупованих Росією територіях.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк різко розкритикував колишнього президента Франції Ніколя Саркозі за зроблені ним пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. Відповідний допис Подоляк оприлюднив у четвер, 17 серпня, в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter).

"Фантастична злочинна логіка експрезидента Франції Ніколя Саркозі, у якій він виправдовує загарбницькі війни Росії, знову оголила одну з фундаментальних причин сьогоднішньої війни. Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів Путіна щодо захоплення чужих земель у 2008-му та особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії у Європі й масовому вбивству українців", - наголосив він.

За словами Подоляка, не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир", і єдиний спосіб реально зупинити війну - "це повернення на ці території міжнародного права". "Що означає лише одне: Росія має програти", - зазначив він. При цьому Подоляк наголосив, що не можна у 2023 році повторювати "досвід Саркозі", який "свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни".

Компроміс від Саркозі

Допис Подоляка став реакцією на інтерв'ю Саркозі для французького видання Le Figaro , оприлюднене раніше цього дня. Колишній президент запропонував провести "референдум під суворим контролем міжнародної спільноти" для того, щоб "закріпити поточний стан справ" у Криму.

Також Саркозі закликав до "компромісів" для завершення війни РФ проти України. "Дипломатія, дискусія та переговори залишаються єдиним способом знайти прийнятне рішення. Ніщо не можливо без компромісу", - вважає він. При цьому, на думку Саркозі, Україна має залишатися "нейтральною" і їй не місце в ЄС чи НАТО.

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Критика у Франції

Саркозі, засудженого у справі про корупцію та спробу підкупу судді, також розкритикували у Франції. Так, високопоставлений член парламенту від "Партії зелених" Жульєн Баю заявив, що інтерв'ю було "божевільним" і "шокуючим", пише агенція AFP. При цьому він зазначив, що Саркозі "слід вважати російським агентом впливу". Своє чергою колишній радник Саркозі у сфері розвідки Жером Пуаро сказав, що слова експрезидента були "ганебними". "Він не бачить того, що сталося або що він зробив" протягом свого президентського терміну в 2007-2012 роках, наголосив Пуаро. Саме Саркозі був одним із ключових голосів проти приєднання Грузії та України до НАТО у 2008 році, що спровокувала вторгненняя Росії в обидві країни, додав він.

Водночас колишній президент і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв привітав слова Саркозі, назвавши їх "настільки ж сміливими, настільки й точними".