Суд подовжив цілодобовий домашній арешт Павла до липня

Митрополит УПЦ МП Павло перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із зобов'язанням носити електронний браслет, постановив суд.
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Солом'янський районний суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту настоятелю Києво-Печерської лаври, митрополиту Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павлу (Лебедю) до липня. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прокуратуру Київської області.
"Суд продовжив дію запобіжного заходу підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет до 1 липня", - зазначили в прокуратурі.
Раніше захист Лебедя оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід. "Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист. Сподіваємося, що суд апеляційної інстанції прислухається до доводів захисників та ухвалить справедливе рішення", - йшлося в заяві адвоката митрополита.
На судовому засіданні митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували". Крім того, церковник запевняє, що це "політична справа". "Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав тоді Павло.
У разі доведення провини за вказаними звинуваченнями митрополиту Павлу загрожує грошовий штраф, виправні роботи до двох років або до трьох років ув'язнення.
Павло (Лебідь) під домашнім арештом: як реагують у лаврі?