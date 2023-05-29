Суд подовжив цілодобовий домашній арешт Павла до липня

Солом'янський районний суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту настоятелю Києво-Печерської лаври, митрополиту Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павлу (Лебедю) до липня. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прокуратуру Київської області.

"Суд продовжив дію запобіжного заходу підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет до 1 липня", - зазначили в прокуратурі.

Раніше захист Лебедя оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід. "Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист. Сподіваємося, що суд апеляційної інстанції прислухається до доводів захисників та ухвалить справедливе рішення", - йшлося в заяві адвоката митрополита.

Водночас Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської обласної прокуратури та залишив під цілодобовим домашнім арештом Павла.

Підозрюваний Павло

1 квітня Служба безпеки України (СБУ) вручила митрополиту Павлу підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також провела обшук в його помешканні. Також СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена, як Павло, зокрема, каже, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Лебедя на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет.

На судовому засіданні митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували". Крім того, церковник запевняє, що це "політична справа". "Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав тоді Павло.

У разі доведення провини за вказаними звинуваченнями митрополиту Павлу загрожує грошовий штраф, виправні роботи до двох років або до трьох років ув'язнення.