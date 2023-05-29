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Митрополит Павло у суді, 1 квітня 2023 року
Митрополит ПавлоФото: Pavlo Bagmut/Avalon//Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Суд подовжив цілодобовий домашній арешт Павла до липня

Анастасія Шепелева
56 хв. тому

Митрополит УПЦ МП Павло перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із зобов'язанням носити електронний браслет, постановив суд.

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Солом'янський районний суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту настоятелю Києво-Печерської лаври, митрополиту Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павлу (Лебедю) до липня. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прокуратуру Київської області.

"Суд продовжив дію запобіжного заходу підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет до 1 липня", - зазначили в прокуратурі.

Раніше захист Лебедя оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід. "Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист. Сподіваємося, що суд апеляційної інстанції прислухається до доводів захисників та ухвалить справедливе рішення", - йшлося в заяві адвоката митрополита.

Водночас Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської обласної прокуратури та залишив під цілодобовим домашнім арештом Павла.

Підозрюваний Павло

1 квітня Служба безпеки України (СБУ) вручила митрополиту Павлу підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також провела обшук в його помешканні. Також СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена, як Павло, зокрема, каже, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Лебедя на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет.

На судовому засіданні митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували". Крім того, церковник запевняє, що це "політична справа". "Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав тоді Павло.

У разі доведення провини за вказаними звинуваченнями митрополиту Павлу загрожує грошовий штраф, виправні роботи до двох років або до трьох років ув'язнення.

Павло (Лебідь) під домашнім арештом: як реагують у лаврі?

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Митрополит Павло у суді, 1 квітня 2023 року

Суд подовжив цілодобовий домашній арешт Павла до липня

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