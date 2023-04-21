Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом

Апеляційний суд Києва відхилив оскарження митрополита УПЦ (МП) Павла та залишив священника під домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні агресії РФ.
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Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської обласної прокуратури та залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Лебедя). Про це у п'ятницю, 20 квітня, повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
"Заслухавши доводи прокурора, який заперечував проти зміни запобіжного заходу, суд постановив, що священнослужитель перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом та носитиме електронний засіб контролю", - йдеться на сайті прокуратури.
Крім того, як передає державна агенція "Укрінформ" з зали засідань суду, митрополита Павла зобов'язали виконувати низку обов'язків: не залишати місце проживання у селі Вороньків на Київщині, прибувати до слідчого, повідомляти про зміну проживання і утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.
Після оголошення рішення Павло роздав суддям і прокурорам, як він зазначив, оздоблені ним власноруч великодні декоративні яйця, передає "Укрінформ".
"Я приймаю все як волю Божу і абсолютно нічого не маю проти", - цитує митрополита агенція.
Водночас Павло наполягає, що "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували". При цьому він переконує, що це "політична справа". "Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - коментував Павло.
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