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Закон і правоУкраїна

Суд ЄС відмовив Україні в реєстрації ТМ "Русскій корабль..."

Валерій Сааков
13 листопада 2024 р.

Державна прикордонна служба України хотіла зареєструвати в Євросоюзі торговельну марку "Русскій воєнний корабль, іді ...", однак європейські судді не дали на це дозволу.

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Марка Укрпошти "Русскій воєнний корабль, іді ..."
Марка "Русскій воєнний корабль, іді ..."Фото: Ukrposhta

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (ЄС) відхилив апеляцію Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на рішення про заборону реєстрації торговельної марки (ТМ) "Русскій воєнний корабль, іді ...". Про це йдеться у вердикті суду ЄС, ухваленому в середу, 13 листопада. 

Згідно з ухвалою суддів, нині ця фраза є політичним гаслом, ставши "символом боротьби України проти російської агресії" незабаром після того, як вона була вперше виголошена. "Тож вона не буде сприйматися відповідною громадськістю як вказівка на комерційне походження товарів і послуг, які позначає", - постановив суд.

Історія спроб ДПСУ зареєструвати ТМ з російським кораблем у ЄС

ДПСУ ще в 2022 році спробувала зареєструвати в Євросоюзі ТМ цього вислову для широкого переліку товарів, зокрема, одягу, друкованої продукції, різноманітних аксесуарів тощо. Однак у грудні 2023 року Європейська агенція інтелектуальної власності (EUIPO) відмовило в реєстрації з огляду на низку причин, зокрема й моральний бік питання.

ДПСУ не погодилась з рішенням європейського регулятора та оскаржила цю ухвалу в суді ЄС. Сьогоднішній вердикт також можна оскаржити у суді вищої інстанції.

Нагадаємо, випущена "Укрпоштою" 12 квітня 2022 року поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді ... !" стала колекційною. Особливий ажіотаж вона викликала після потоплення в Чорному морі флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва" - саме того "російського військового корабля", до якого зверталися українські прикордонники з острова Зміїний з фразою, що стала крилатою, як в Україні, так і за її межами.

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Суд ЄС

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