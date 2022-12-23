Стрілянина в Парижі призвела до протестів курдів

Курдська громада звинувачує в нападі на свій культурний центр в Парижі Туреччину. Також курди скаржаться, що місцева влада не забезпечує їхній захист.

За кілька годин після стрілянини у Курдському культурному центрі в Парижі, у п'ятницю, 23 грудня, внаслідок якої троє людей загинуло і ще троє зазнали поранень, в місті почалися протести курдської громади, повідомляє AP.

Усі троє загиблих були курдами. Водночас міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, відвідуючи місце події, сказав журналістам, що хоча мішенню нападника явно були іноземці, поліція наразі не має доказів, що його метою було завдати шкоди саме курдам.

Під час спілкування міністра з пресою, представники курдської громади, які зібралися на місці пригоди, почали активно виявляти своє невдоволення. Вони жбурляли в поліцію смітники та інші речі, підпалили кілька баків, перекидали столики в ресторанах та пошкодили принаймні один автомобіль. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати натовп.

Представники курдської громади вдалися до протестів після стрілянини в Парижі Фото: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Підозра курдів впала на Туреччину

Члени курдської громади стверджують, що поліція нещодавно попереджала їх про загрози курдам, і вимагають справедливості після стрілянини, пише AP. Водночас значною мірою їхнє обурення спрямовано проти Туреччини, яка вважає значну частину курдських організацій терористичними і атакує позиції курдських об'єднань навіть в сусідніх країнах.

Учасники протестів скандували, зокрема, "Ердоган - терорист", маючи на увазі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, та "Турецька держава - вбивця". "Ми зовсім не почуваємося захищеними в Парижі. Ми не відчуваємо, що французька система правосуддя нас захищає", - сказав AP курдський активіст Мурат Роні.

Це - вже не перший напад на курдів у Франції, зазначає агенція. В 2013 році три курдські активістки, в тому числі Сакіне Джансиз, одна з засновниць Робітничої партії Курдистану (РПК), були знайдені застреленими в курдському центрі в Парижі. В їхньому вбивстві звинуватили громадянина Туреччини, хоча підозра також впала на турецьку розвідку.

Захист курдів посилять

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон засудив напад в Парижі, зазначивши, що він був спрямований саме проти курдів. "Курди Франції стали об'єктом огидної атаки в центрі Парижа. Наші думки з жертвами, людьми, які борються за життя, їхніми сім'ями та близькими", - написав Макрон у Twitter.

В свою чергу Дарманін заявив, що в місцях збору курдської громади по всій країні слід розмістити охорону, пише dpa. Турецькі дипломатичні місії в країні також повинні бути захищені, щоб запобігти контратакам, додав міністр.