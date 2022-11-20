Атака Туреччини на курдів у Сирії: щонайменше 31 загиблий

Туреччина завдала ударів по позиціям курдів у Сирії та Іраку за тиждень після вибуху у Стамбулі. Він, згідно з твердженнями турецької сторони, був організований курдами.

Щонайменше 31 людина загинула внаслідок атаки турецьких військових в ніч на неділю, 20 листопада, на позиції курдів у північній Сирії, повідомляє агенція AFP.

Турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійським провінціям Ракка, Хасеке та Алеппо. За даними Сирійського центру моніторингу дотримання прав людини (правозахисна організація, що базується у Великій Британії, SOHR - Ред.), внаслідок атак загинули 18 членів очолюваного курдами альянсу "Сирійські демократичні сил", 12 сирійських військовослужбовців та один журналіст.

Водночас автономна курдська адміністрація на північному сході Сирії повідомила про 29 загиблих: 11 мирних жителів, 15 військових, дотичних до сирійської армії, двох охоронців і одного курдського бійця.

Операція "Кіготь-Меч"

В ніч на неділю влада Туреччини повідомила про початок операції "Кіготь-Меч" на півночі Сирії і Іраку, спрямованої проти забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Про результати атак в Іраку наразі не повідомляється.

Операція відбулася за тиждень після вибуху в Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого загинуло шестеро людей, ще 81 людина зазнала поранень. Туреччина вважає, що це був теракт, до якого причетні обидва згадані курдські об'єднання.

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Розслідування вибуху в Стамбулі

Турецька влада 14 листопада оголосила про затримання жінки, яка, за їхніми даними, заклала бомбу в центрі Стамбула. Поліція міста заявила, що підозрювана приїхала до Туреччини із Сирії, де, як вона розповіла на допиті, проходила підготовку у таборах збройних формувань курдів.

Також турецький уряд стверджував, що підозріла жінка була помічена на відеозаписах. За словами міністра юстиції Бекіра Боздаґа, вона близько 40 хвилин сиділа на лавці на вулиці Істікляль і встала незадовго до вибуху.

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