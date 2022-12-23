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Поліцейскі на місці стрілянини в Парижі
Поліцейскі на місці стрілянини в ПарижіФото: JULIETTE JABKHIRO/REUTERS
ТероризмФранція

Стрілянина в Курдському культурному центрі Парижа: є загиблі

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
1 год. тому

69-річний чоловік, якого двічі підозрювали в замахах на вбивство, відкрив у 10-му окрузі Парижа вогонь у Курдському культурному центрі, а згодом - у перукарні. Є загиблі та поранені.

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У центрі Парижа в п'ятницю, 23 грудня, 69-річний чоловік відкрив вогонь у Курдському культурному центрі. 

Центр розташований в 10-му окрузі столиці Франції - жвавому районі магазинів, ресторанів і барів, де проживає велика кількість курдського населення. Свідки розповіли агентству AFP, що нападник, спочатку націлився на культурний центр, а звідти зайшов до сусідньої перукарні, де його заарештувала поліція. 

Він устигнув вбити двох людей та поранити чотирьох. Двоє поранених були у критичному стані. Один з них згодом помер у лікарні. Правоохоронці підозрюють, що злочин був расово мотивованим.

Джерела агенції в правоохоронних органах повідомили, що нападник - француз за національністю, але не за походженням. У 2016 та 2021 роках його вже підозрювали в замахах на убивство. За даними телеканалу BFM, минулого року він напав на табір мігрантів у Франції. 

Під час затримання нападника поранили, згодом його доставили до лікарні. Прокуратура повідомляє, що зараз він знаходиться під вартою.

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