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Огороджувальна стрічка поліція біля місця стрілянин в Колорадо-Спрінгс
Поліція США ідентифікувала підозрюваного у стрілянині в нічному ЛГБТ-клубі в місті Колорадо-СпрінґсФото: Thomas Peipert/AP/picture alliance
ЗлочинністьСполучені Штати Америки

Стрілянина у гей-клубі в США: встановлено особу нападника

Степан Смишляєв
2 год. тому

Відвідувачі клубу самі зупинили озброєного гвинтівкою нападника і передали його поліції. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей.

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Поліція США у неділю, 20 листопада, ідентифікувала підозрюваного в нападі на нічний ЛГБТ-клуб в місті Колорадо-Спрінґс 19 листопада, повідомляє Reuters. Внаслідок влаштованої нападником стрілянини загинули п’ятеро людей і ще 18 - зазнали поранень.

Затриманим нападником, за даними поліції, виявився 22-річний Андерсон Лі Олдріч. Club Q вже назвав влаштовану ним стрілянину "нападом ненависті", та представники влади продовжують розслідувати, чи дійсно злочин був мотивований ненавистю.

Губернатор штату Колорадо Джаред Поліс у коментарі в Twitter назвав стрілянину "жахливою, огидною та руйнівною".

Нападника зупинили відвідувачі клубу

Як зауважили в місцевій поліції, "героїчні" відвідувачі клубу самі чинили опір і зупинили стрілка, який був озброєний довгоствольною гвинтівкою. Поліція прибула на місце пригоди за кілька хвилин після отримання повідомлення про напад.

Джаред Поліс, який є відкритим геєм, подякував "сміливим людям", які заблокували нападника.

Це - не перший напад на ЛГБТ-заклади в США. Найкривавішим за всю новітню історію США вважається стрілянина на фестивалі в Лас-Вегасі у 2017 році - тоді загинули 60 людей. Роком раніше сталася стрілянина у гей-клубі Pulse міста Орландо. Тоді були вбиті 50 людей, ще 53 - отримали поранення.

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