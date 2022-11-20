Поліція США ідентифікувала підозрюваного у стрілянині в нічному ЛГБТ-клубі в місті Колорадо-СпрінґсФото: Thomas Peipert/AP/picture alliance
ЗлочинністьСполучені Штати Америки
Стрілянина у гей-клубі в США: встановлено особу нападника
Степан Смишляєв
2 год. тому
Відвідувачі клубу самі зупинили озброєного гвинтівкою нападника і передали його поліції. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей.
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Поліція США у неділю, 20 листопада, ідентифікувала підозрюваного в нападі на нічний ЛГБТ-клуб в місті Колорадо-Спрінґс 19 листопада, повідомляє Reuters. Внаслідок влаштованої нападником стрілянини загинули п’ятеро людей і ще 18 - зазнали поранень.
Затриманим нападником, за даними поліції, виявився 22-річний Андерсон Лі Олдріч. Club Q вже назвав влаштовану ним стрілянину "нападом ненависті", та представники влади продовжують розслідувати, чи дійсно злочин був мотивований ненавистю.
Губернатор штату Колорадо Джаред Поліс у коментарі в Twitter назвав стрілянину "жахливою, огидною та руйнівною".
Нападника зупинили відвідувачі клубу
Як зауважили в місцевій поліції, "героїчні" відвідувачі клубу самі чинили опір і зупинили стрілка, який був озброєний довгоствольною гвинтівкою. Поліція прибула на місце пригоди за кілька хвилин після отримання повідомлення про напад.
Джаред Поліс, який є відкритим геєм, подякував "сміливим людям", які заблокували нападника.