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Стрілянина в Філадельфії: є загиблі

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Озброєний гвинтівкою та пістолетом чоловік у бронежилеті відкрив вогонь у кількох кварталах Філадельфії. Поліції вдалося його затримати.

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Поліція на місці стрілянини у Філадельфії
Поліція на місці стрілянини у ФіладельфіїФото: Drew Hallowell/Getty Images

В американському місті Філадельфія ввечері у понеділок, 3 липня, озброєний чоловік у бронежилеті відкрив вогонь у кількох кварталах міста. Перш ніж поліція затримала нападника, йому вдалося смертельно поранити чотирьох осіб і завдати вогнепальних поранень ще двом дітям, повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

За словами комісарки поліції Філадельфії Даніель Аутлоу, було затримано також ще одну особу, яка, на думку слідства, відкрила вогонь у відповідь по нападнику. У поліції поки не з'ясували мотивів нападника. "Ми не маємо жодного уявлення, чому це сталося. Але слава Богу, що наші офіцери були тут, на місці події, і відреагували так швидко, як тільки змогли", - сказала Аутлоу.

Імена ані затриманих, ані жертв не розголошуються. За даними поліції, троє з чотирьох вбитих були у віці від 20 до 59 років. Вік четвертого встановити не вдалося. Стан поранених дітей, віком 2 і 13 років, у поліції назвали як стабільний.

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За даними поліції, підозрюваним у стрілянині є 40-річний чоловік, який мав при собі напівавтоматичну гвинтівку, пістолет, бронежилет, поліцейський сканер та значну кількість магазинів з набоями до зброї. Поки що поліція не знайшла жодного зв'язку між нападником та жертвами.

За даними проєкту Gun Violence Archive, у США з початку цього року було зафіксовано щонайменше 340 випадків масової стрілянини - до цієї статистики зараховуються напади, у яких загинуло четверо або більше людей, не враховуючи стрільця.

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