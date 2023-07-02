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У Балтиморі в перестрілці на вечірці постраждали 28 людей

Анатолій Арні
4 год. тому

Двоє людей загинули, десятки поранені в перестрілці під час масових гулянь в американському місті Балтимор. Нападникам вдалося втекти.

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Поліція в Балтиморі
Поліція в БалтиморіФото: Kyle Mazza/NurPhoto/IMAGO

Поліція американського міста Балтимор розслідує обставини перестрілки, що сталася в ніч на неділю, 2 липня, в одному з кварталів міста під час масових гулянь по всій території країни напередодні святкування Дня незалежності США.

Загинула 18-річна дівчина, а ще один 20-річний місцевий мешканець помер пізніше в лікарні. Постраждали 28 осіб, троє з яких перебувають у критичному стані. 

Одна зі свідків розповіла ЗМІ, що люди кілька разів помилково приймали за постріли звуки феєрверків і через це не відразу звернули увагу на справжню стрілянину. Поліція повідомила, що місце злочину було досить великим, але детективи розшукують "боягузів", які стріляли.

Як пише агентство Associated Press в ніч на неділю також постраждали дев'ять людей внаслідок стрілянини в одному з клубів Канзасу.

Дебати про посилення контролю за зброєю

Мер Балтимора Брендон Скотт назвав перестрілку "трагедією, якої не повинно було статися". За його словами, це ще раз засвідчило необхідність боротьби з високим рівнем поширення незаконної зброї.

Влітку 2022 року в США посилили контроль над обігом вогнепальної зброї, запровадивши суворіші заходи перевірки потенційних покупців і обмеживши її продаж особам, раніше засудженим за домашнє насильство.

Незабаром після цього Палата представників Конгресу США, спікеркою якої тоді була представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі, схвалила заборону вільного продажу понад 200 видів напівавтоматичних гвинтівок. Однак ініціативу розкритикували члени Республіканської партії, назвавши її популістським кроком перед проміжними виборами. У листопаді на виборах демократи поступилися більшістю в Палаті представників республіканцям.

Проте пізніше подібні закони ухвалили в низці штатів на регіональному рівні. У січні цього року закон про "заборону штурмової зброї" підписав губернатор-демократ штату Іллінойс.

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