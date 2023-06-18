  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ЗлочинністьСполучені Штати Америки

Стрілянина у кемпінгу в США: є загиблі і поранені

Максим Сидоржевський
14 хв. тому

Чоловік влаштував стрілянину у кемпінгу біля міста Джордж у штаті Вашингтон, де перебували учасники музичного фестивалю Beyond Wonderland. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

https://p.dw.com/p/4Sjhi
Symbolbild Pistole Glock46
Фото: picture-alliance/dpa/K. Gabbert

Двоє людей загинули і троє зазнали поранень внаслідок стрілянини, влаштованої ввечері в суботу, 17 червня, в американському штаті Вашингтон. Інцидент стався біля кемпінгу, на якому перебували учасники музичного фестивалю.

В офісі шерифа округу Грант повідомили, що близько 20:30 отримали повідомлення про стрілянину у кемпінгу біля невеликого міста Джордж, що в 239 кілометрах на схід від Сіетла. Поліцейським вдалося упіймати підозрюваного, якого згодом взяли під варту, повідомляє агентство AP.

Читайте також: У Техасі чоловік із гвинтівки застрелив п'ятьох сусідів

Організатори фестивалю електронної музики Beyond Wonderland повідомили в соціальних мережах, що недільні заходи було скасовано. Стрілянина сталася на території кемпінгу, що прилягає до концертних майданчиків, повідомили в офісі шерифа. За даними місцевих ЗМІ, підозрюваний у стрілянині теж зазнав поранень.

Читайте також: У Луїсвіллі сталась стрілянина, загинули п'ятеро людей

Пропустити розділ Топтема

Топтема

ЄС планує прискорити надання зброї Києву

В Єврокомісії обіцяють прискорити постачання зброї Україні

Політика45 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прапори ФРН та КНР

Переговори у Берліні: якою буде політика ФРН щодо Китаю?

Переговори у Берліні: якою буде політика ФРН щодо Китаю?

Політика8 год. тому
Будівля суду в Ростові-на-Дону

Процес у Ростові-на-Дону: за що судять "азовців"

Процес у Ростові-на-Дону: за що судять "азовців"

Закон і право16 червня 2023 р.
Деякі критики вважають Мавку аж надто "диснеївською"

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

Культура16 червня 2023 р.
Олександра Матвійчук

"Суд над полоненими "азовцями" порушує цивілізаційні норми"

"Суд над полоненими "азовцями" порушує цивілізаційні норми"

Конфлікти16 червня 2023 р.
external

Мешканцям затоплених вулиць нема куди повертатися

Мешканцям затоплених вулиць нема куди повертатися

Конфлікти16 червня 2023 р.02:18 хв.
external

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Суспільство16 червня 2023 р.09:22 хв.
На головну сторінку