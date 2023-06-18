Стрілянина у кемпінгу в США: є загиблі і поранені

Чоловік влаштував стрілянину у кемпінгу біля міста Джордж у штаті Вашингтон, де перебували учасники музичного фестивалю Beyond Wonderland. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Двоє людей загинули і троє зазнали поранень внаслідок стрілянини, влаштованої ввечері в суботу, 17 червня, в американському штаті Вашингтон. Інцидент стався біля кемпінгу, на якому перебували учасники музичного фестивалю.

В офісі шерифа округу Грант повідомили, що близько 20:30 отримали повідомлення про стрілянину у кемпінгу біля невеликого міста Джордж, що в 239 кілометрах на схід від Сіетла. Поліцейським вдалося упіймати підозрюваного, якого згодом взяли під варту, повідомляє агентство AP.

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Організатори фестивалю електронної музики Beyond Wonderland повідомили в соціальних мережах, що недільні заходи було скасовано. Стрілянина сталася на території кемпінгу, що прилягає до концертних майданчиків, повідомили в офісі шерифа. За даними місцевих ЗМІ, підозрюваний у стрілянині теж зазнав поранень.

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