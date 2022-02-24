Столтенберг про атаку Росії: Це безрозсудний напад

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Генеральний секретар НАТО оголосив про екстрене засідання союзників щодо наслідків російської агресії.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян.
"Це грубе порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці", - написав він у Twitter у четвер, 24 лютого.
Столтенберг закликав Росію негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України.
За словами Столтенберга, союзники НАТО зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.
24 лютого о 5-ій ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.