Столтенберг про атаку Росії: Це безрозсудний напад

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян.

"Це грубе порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці", - написав він у Twitter у четвер, 24 лютого.

Столтенберг закликав Росію негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

За словами Столтенберга, союзники НАТО зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.

24 лютого о 5-ій ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.