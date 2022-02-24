 Столтенберг про атаку Росії: Це безрозсудний напад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Столтенберг про атаку Росії: Це безрозсудний напад

Генеральний секретар НАТО оголосив про екстрене засідання союзників щодо наслідків російської агресії.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян.

"Це грубе порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці", - написав він у Twitter у четвер, 24 лютого.

Столтенберг закликав Росію негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

За словами Столтенберга, союзники НАТО зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії. 

24 лютого о 5-ій ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.

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