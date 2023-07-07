НАТО не має спільної позиції щодо касетних боєприпасів

Кожна країна-член НАТО сама вирішує, яку зброю та обладнання надіслати Україні, заявив Єнс Столтенберг.

Країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) не мають спільної позиції щодо використання касетних боєприпасів. Про це у п’ятницю, 7 липня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Росія використовує касетні боєприпаси для нападу, для вторгнення в Україну. Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора", - цитує генсека агенція dpa.

При цьому Столтенберг наголосив, що союзники НАТО мають самі вирішувати, яку зброю та обладнання надіслати Україні, адже спільної позиції щодо використання касетних боєприпасів НАТО не має. Реакція Столтенберга з'явилася на тлі повідомлень низки ЗМІ про плани США надати новий пакет військової допомоги Україні, який, зокрема, включатиме касетні боєприпаси. Зрештою ввечері у п'ятницю Пентоган оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні, який, зокрема, включатиме касетні боєприпаси.

Позиція ФРН щодо касетних боєприпасів

Тим часом в уряді Німеччини продемонстрували розуміння рішення США надати Україні цю зброю. "Ми впевнені, що наші американські друзі нелегко ухвалили рішення постачати відповідні боєприпаси", - зазначив речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). При цьому він наголосив, що Україна використовує боєприпаси для захисту цивільного населення, а РФ вже "масово використовувала касетні боєприпаси" проти України.

Своєю черго міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Німеччина дотримуватиметься зобов’язань у рамках Конвенції про касетні боєприпаси, пише агенція Reuters. Цю угоду підписали 123 країн в столиці Норвегії у 2008 році. Документ забороняє використання, накопичення, виробництво і передання касетних боєприпасів. Водночас США, Україна та Росія не є підписантами цієї конвенції.

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Голоси проти передачі Україні касетних боєприпасів

Також Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала дотримуватись Конвенції про касетні боєприпаси. "Генеральний секретар підтримує Конвенцію з касетних боєприпасів... і він хоче, щоб країни виконували умови цієї конвенції. Тому він проти того, щоб касетні боєприпаси продовжували використовувати на полі бою", - заявив 7 липня представник генсека ООН Фархан Гак, відповідаючи на питання про можливе постачання відповідних боєприпасів в Україні.

Крім того, проти висловилося і Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у Женеві, засудивши намір США.

Раніше HRW виступила проти передачі касетних боєприпасів, зазначивши, що це "неминуче призведе до довгострокових страждань цивільного населення". В організації також звинуватили РФ і Україну у "широкому використанні касетних боєприпасів".