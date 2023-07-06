США оголосять про надання Києву касетних боєприпасів - ЗМІ

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 7 липня, оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні, який, зокрема, включатиме касетні боєприпаси. Про це у четвер, 6 липня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела в адміністрації президента США.

Як заявив у четвер речник Білого дому Ендрю Бейтс, пропозиція щодо надання Києву касетних боєприпасів перебуває на стадії "активного розгляду", але наразі жодних оголошень щодо цього він зробити не може.

Про плани Вашингтона надати Києву касетні боєприпаси повідомляла раніше низка американських ЗМІ, зокрема, видання New York Times та телеканал CBS News.

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22 червня заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер під час слухань у Конгресі заявила, що касетні боєприпаси були б ефективними в Україні для ураження російських загарбників. "Наші військові аналітики підтвердили, що касетні снаряди були б корисними, особливо проти російських військ в окопах на полі бою (...) З точки зору ефективності на полі бою, ми вважаємо, що це було б корисно", - заявила Купер. Водночас вона пояснила, що причина в ненаданні таких боєприпасів Україні полягає в накладених Конгресом обмеженнях щодо передачі касетних боєприпасів, а також з огляду на можливе занепокоєння з боку союзників.

Київ ще торік звертався до США з проханням надати такі засоби ураження.

До Конвенції від 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів приєдналися 123 країни, серед яких й більшість з країн-членів НАТО. Однак США, Росія та Україна не приєдналися до цього міжнародного договору.