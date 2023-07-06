  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиСполучені Штати Америки

США оголосять про надання Києву касетних боєприпасів - ЗМІ

Максим Сидоржевський
14 хв. тому

Новий пакет військової допомоги Україні від США включатиме касетні боєприпаси, повідомляє Reuters. У Білому домі підтвердили, що пропозиція активно розглядається.

https://p.dw.com/p/4TXEH
Пентагон не проти передачі Україні касетних боєприпасів
Від касетних боєприпасів відмовилися понад 120 країн світу, але не США, РФ і УкраїнаФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 7 липня, оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні, який, зокрема, включатиме касетні боєприпаси. Про це у четвер, 6 липня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела в адміністрації президента США.

Як заявив у четвер речник Білого дому Ендрю Бейтс, пропозиція щодо надання Києву касетних боєприпасів перебуває на стадії "активного розгляду", але наразі жодних оголошень щодо цього він зробити не може.

Про плани Вашингтона надати Києву касетні боєприпаси повідомляла раніше низка американських ЗМІ, зокрема, видання New York Times та телеканал CBS News.

Читайте також: В НАТО відкинули прохання України про касетні боєприпаси

22 червня заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер під час слухань у Конгресі заявила, що касетні боєприпаси були б ефективними в Україні для ураження російських загарбників. "Наші військові аналітики підтвердили, що касетні снаряди були б корисними, особливо проти російських військ в окопах на полі бою (...) З точки зору ефективності на полі бою, ми вважаємо, що це було б корисно", - заявила Купер. Водночас вона пояснила, що причина в ненаданні таких боєприпасів Україні полягає в накладених Конгресом обмеженнях щодо передачі касетних боєприпасів, а також з огляду на можливе занепокоєння з боку союзників.

Київ ще торік звертався до США з проханням надати такі засоби ураження.

До Конвенції від 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів приєдналися 123 країни, серед яких й більшість з країн-членів НАТО. Однак США, Росія та Україна не приєдналися до цього міжнародного договору.

Як РФ використовує заборонену зброю проти мирного населення

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зеленський на пресконференції з болгарським прем’єром Денковим

Україна та Болгарія активізують співпрацю в сфері оборони

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поле в Україні, засіяне зерновими

Ринок землі в Україні: чи підтвердилися побоювання критиків?

Ринок землі в Україні: чи підтвердилися побоювання критиків?

Економіка3 год. тому
Міхеіл Саакашвілі під час судового засідання в Тбілісі

Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

Політика5 год. тому
3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ на позиціях біля Бахмуту, 2 липня 2023

Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Конфлікти8 год. тому
Капеланка Катерина Семенюк

Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"

Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"

Суспільство8 год. тому
Прапор України на тлі логотипу НАТО

Саміт НАТО: Що можуть пообіцяти Україні, а що - ні

Саміт НАТО: Що можуть пообіцяти Україні, а що - ні

Політика10 год. тому
external

Як довго системи ППО зможуть захищати небо

Як довго системи ППО зможуть захищати небо

Конфлікти10 год. тому01:37 хв.
На головну сторінку