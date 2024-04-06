Столтенберг припускає потребу України в "певних компромісах"

Можливо Україні доведеться піти на "певні компроміси" під час перемовин, припустив генсек НАТО. Але він не закликає Київ до поступок тепер і вважає реальним досягнення "справжнього миру" лише в разі перемоги України.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться піти на "певні компроміси". Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю британському мовнику BBC, частина якого оприлюднена в суботу, 6 квітня.

"Зрештою, саме Україна має вирішити, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй змогу бути в тому стані, коли вона справді досягне прийнятного (для себе. - Ред.) результату за столом переговорів", - сказав він.

Водночас генсек наголосив, що цими словами не закликає Україну йти на поступки тепер, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".

Він також висловив переконання в тому, що країнам-членам НАТО вдасться домовитися про створення фонду допомоги Україні на 100 мільярдів євро. Столтенберг впевнений, що угода буде укладена до липня.

Генсек також зауважив, що довгострокова підтримка України є вкрай важливою зараз, а також для відбудови країни після конфлікту. "Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, розбудовувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - пояснив Столтенберг.

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Столтенберг застеріг від "альянсу авторитарних держав"

Під час інтерв'ю Столтенберг вказав також на загрози для демократичного світу на тлі дедалі виразнішого "альянсу авторитарних держав" - Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Він пояснив, що члени цього "авторитарного" альянсу надають одне одному практичну підтримку, а той тим часом "стає все дедалі згуртованішим". Як наслідок світ став "набагато небезпечнішим, набагато непередбачуванішим" і "набагато жорстокішим", констатував генсек НАТО.

"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, а натомість Москва дає Пекіну в заклад своє майбутнє", - сказав Столтенберг. Крім того, що Росія надає технології Ірану та КНДР в обмін на боєприпаси і військову техніку з цих країн. Тож нині завдання НАТО - тісно співпрацювати з іншими країнами за межами Атлантики - як-от Японія й Південна Корея - щоб "протистояти цьому сильному альянсу авторитарних держав", наголосив Столтенберг.

Повне інтерв'ю зі Столтенбергом BBC обіцяє оприлюднити 7 квітня.