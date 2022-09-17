Столиці Казахстану повернули назву Астана

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у суботу, 17 вересня, підписав закон "Про внесення змін і доповнень до конституції", який раніше схвалив парламент країни, повідомляє пресслужба президента країни. Правки у конституцію країни повертають столиці Казахстану назва Астана. Упродовж трьох років місто мало назву Нур-Султан на честь колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Також закон встановив семирічний строк президентського терміну замість п'яти, як це було раніше. Тепер глава держави може обиратися лише раз. Утім, це нововведення не працюватиме ретроспективно, тому Касим-Жомарт Токаєв знову може обратися президентом на позачергових виборах, які відбудуться восени цього року.

Президент на один, але семирічний строк

Збільшити президентський строк з п'яти до семи років, але без права переобрання, запропонував сам Токаєв у посланні до народу 1 вересня.

"Як ви знаєте, чергові вибори президента мають відбутися у 2024 році, парламентські - у 2025 році. Пропоную восени поточного року провести позачергові президентські вибори", - сказав він.

Токаєв пояснив такий крок "інтересами держави" та зазначив, що готовий піти на дострокові президентські вибори, попри скорочення власного строку повноважень.

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Чергове перейменування столиці Казахстану

На початку вересня група депутатів від партії "Жаңа Қазақстан" ("Новий Казахстан") запропонувала повернути столиці назву - Астана (що казахською мовою і означає "столиця". - Ред.).

У 2019 році вона, за пропозицією Токаєва, отримала назву "Нур-Султан" на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

"Вважаємо неправильним, коли за життя людини її ім'ям називають місто. До того ж, народ також не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці", - мотивували парламентарі. Токаєв публічно підтримав ініціативу.

Нинішнє перейменування міста стане четвертим з 1997 року, коли його оголосили столицею Казахстану. Тоді воно мало назву Акмола.

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