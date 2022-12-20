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Сі Цзіньпін
Сі ЦзіньпінФото: Jack Taylor/AFP/Getty Images
ПолітикаНімеччина

Штайнмаєр закликав Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна

Аліна Коломієць
1 год. тому

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у розмові з Сі Цзіньпіном підкреслив спільну зацікавленість Китаю та Європи у припиненні війни в Україні, заявили в його офісі.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію, щоб переконати президента цієї країни Володимира Путіна припинити війну проти України, повідомив його офіс. Лідери країн провели у вівторок, 20 грудня, телефонну розмову.

"Президент підкреслив спільну зацікавленість Китаю та Європи у припиненні війни, повагу до українського суверенітету і необхідності виведення російських військ. Він попросив Сі використати свій вплив у Росії, щоб вплинути на Путіна з цією метою", - йдеться в повідомленні офісу.

Окрім того, Штайнмаєр підтвердив рішучість Німеччини й надалі підтримувати Україну. "Європа не відступить назад через російські погрози і вжила заходів проти енергетичної кризи. Російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи. Тут Путін фундаментально прорахувався", - наголошується в повідомленні. Президент ФРН також подякував Сі за чітке неприйняття ядерної загрози з боку Росії.

Приводом для дзвінка стало 50-річчя двосторонніх відносин між Федеративною Республікою Німеччина та Китайською Народною Республікою, зазначає офіс президента ФРН.

Китай застеріг від застосування ядерної зброї в Україні

На початку листопада глава КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) заявив, що ядерної кризи в Євразії слід уникнути.

"Світова спільнота має подбати про неможливість застосування ядерної зброї та ведення ядерних воєн в Євразії. Ядерної кризи в Євразії треба уникнути. Сторони конфлікту мають проявити розсудливість, стриманість та створити умови для відновлення переговорів. Світова спільнота має докласти всіх зусиль, щоби сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. При цьому застосування чи загроза застосування ядерної зброї мають бути відкинуті", - сказав Сі.

Глава КНР підтвердив свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її неможливо виграти й під час зустрічі з президентом США Джозефом Байденом на саміті G20 на Балі.

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