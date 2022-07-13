США закликали Росію зупинити депортацію українців

США закликали російську владу негайно звільнити затриманих і примусово вивезених українців, а також допустити зовнішніх спостерігачів до місць "фільтрації". "Незаконне переміщення та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушення четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення і є воєнним злочином, - заявив держсекретар Ентоні Блінкен у заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США у середу, 13 липня.

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Блінкен зазначив, що за оцінками джерел, серед яких і сам російський уряд, від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України були вивезені до Росії, в тому числі до ізольованих районів на Далекому Сході Росії. Серед них, за словами Блінкена, 260 тисяч дітей.

Він повідомив, що за його даними, Москва "навмисно розлучає українських дітей з батьками, або викрадає їх з дитячих будинків, перш ніж віддати їх на всиновлення до Росії", а також "затримує чи вивозить у невідому напрямку тисячі українських громадян, які не проходять фільтрацію". У повідомленні йдеться про те, що дії Москви "мають прямі історичні паралелі з російськими "фільтраційними" операціями в Чечні та інших регіонах".

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"Операція президента Путіна з "фільтрації" передбачає розділення родин, конфіскацію українських паспортів та видавання паспортів РФ з явним наміром змінити демографічний склад частини України", - сказав він та зазначив, що росіян "обов'язково" треба притягти до відповідальності.

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