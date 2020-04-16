 США виділять 19 мільярдів доларів на підтримку фермерів через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

США виділять 19 мільярдів доларів на підтримку фермерів через коронавірус

Фермерам і власникам ранчо у США, які постраждали від наслідків пандемії COVID-19, виплатять 16 мільярдів доларів. Ще три мільярди виділять на придбання фермерської продукції.

США виділять 19 мільярдів доларів на підтримку фермерів через коронавірус

Збір урожаю сої на фермі в Мериленді, США (фото з архіву)

Американським фермерам виділять 19 мільярдів доларів США, щоб підтримати сільське господарство через наслідки пандемії коронавірусу. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі у п'ятницю, 17 квітня. Програма підтримки фермерів включатиме безпосередні виплати виробникам і масові закупи м'ясної, молочної й сільськогосподарської продукції.

Міністр сільського господарства США Сонні Пердью заявив, що на виплати фермерам виділять 16 мільярдів доларів, а на закупи їхньої продукції - три мільярди.

Фермери у США були змушені знищувати свою продукцію, яку не завжди можуть доставити вчасно через епідемію, протиепідемічні заходи і зниження попиту. Кілька м'ясних заводів призупинили роботу через спалахи коронавірусної інфекції серед працівників.

Наприкінці березня у США схвалили пакет екстреної допомоги американській економіці через наслідки епідемії. У пакеті передбачено грошові вливання в економіку обсягом у два трильйони доларів.

Трамп планує скасувати карантин у США у три етапи.

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