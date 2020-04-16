США виділять 19 мільярдів доларів на підтримку фермерів через коронавірус

Американським фермерам виділять 19 мільярдів доларів США, щоб підтримати сільське господарство через наслідки пандемії коронавірусу. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі у п'ятницю, 17 квітня. Програма підтримки фермерів включатиме безпосередні виплати виробникам і масові закупи м'ясної, молочної й сільськогосподарської продукції.

Міністр сільського господарства США Сонні Пердью заявив, що на виплати фермерам виділять 16 мільярдів доларів, а на закупи їхньої продукції - три мільярди.

Фермери у США були змушені знищувати свою продукцію, яку не завжди можуть доставити вчасно через епідемію, протиепідемічні заходи і зниження попиту. Кілька м'ясних заводів призупинили роботу через спалахи коронавірусної інфекції серед працівників.

Наприкінці березня у США схвалили пакет екстреної допомоги американській економіці через наслідки епідемії. У пакеті передбачено грошові вливання в економіку обсягом у два трильйони доларів.

Трамп планує скасувати карантин у США у три етапи.