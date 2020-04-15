Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч

Загальна кількість осіб у світі, у яких було виявлено коронавірус SARS-Cov-2 та які померли внаслідок викликаної ним інфекційної хвороби COVID-19, перевищила 150 тисяч.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на вечір п'ятниці, 17 квітня, у світі нараховується майже 151 тисяч померлих від коронавірусу. Найбільше летальних випадків - у Сполучених Штатах Америки, де коронавірусна інфекція COVID-19 забрала життя вже майже 29 тисяч осіб.

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Далі за кількістю смертей йдуть п'ять європейських держав - Італія (22 745), Іспанія (19 613), Франція (18 681), Великобританія (14 576), Бельгія (5 163). В Ірані на даний момент налічується 4 958 летальних випадків COVID-19, а в Китаї, згідно з уточними раніше у п'ятницю даними - 4 512 випадків. На дев'ятому місці у світі за кількістю смертей від коронавірусу є Німеччина - 4 193 випадків.

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Крім того, за даними Університету Джонса Хопкінса, у світі дотепер було підтверджено понад 2,2 мільйона випадків інфікування на коронавірус SARS-Cov-2. Найбільше - у США (понад 680 тисяч), Іспанії (понад 188 тисяч), Італії (понад 172 тисячі), Франції (понад 147 тисяч), Німеччині (понад 139 тисяч). Натомість понад 560 тисяч осіб у світі уже одужали від коронавірусу.

В Україні станом на 17 квітня лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, 125 осіб померли від хвороби.