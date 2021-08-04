США шкодують про рішення РФ щодо спостерігачів ОБСЄ на виборах

Сполучені Штати висловили жаль, що через накладені російською владою обмеження щодо кількості спостерігачів на виборах до Держдуми РФ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентська асамблея (ПА) ОБСЄ не зможуть здійснити ефективне спостереження за виборами Держдуми у вересні. З такою заявою в четвер, 5 серпня, виступив Держдеп США.
"Ми повністю підтримуємо принципову позицію БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка полягає в тому, що вони не в змозі забезпечити ефективне спостереження за виборами за таких обмежень", - йдеться далі в документі.
При цьому в Держдепі підкреслили, що вибори до Держдуми РФ продовжать перебувати в центрі міжнародної уваги попри відсутність спостерігачів ОБСЄ - "як перед виборами, так і в день голосування", - що дозволить визначити, чи були умови в країні сприятливими для проведення чесних і вільних виборів. "Росії не вдасться сховатися від уваги міжнародної громадськості", - наголосив Держдеп США.
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Відмова ОБСЄ посилати спостерігачів на вибори до Росії
4 серпня, після того як Росія вирішила різко обмежити кількість міжнародних спостерігачів на виборах до Держдуми, пославшись на пандемію коронавірусу, в ОБСЄ оголосили про те, що вперше з 1993 року не стануть направляти в РФ своїх експертів.
За словами глави БДІПЛ Маттео Мекаччі, таке рішення було неуникним. "Можливість самостійно визначати кількість спостерігачів необхідна нам для ефективного і достовірного моніторингу, вона має важливе значення для будь-якої міжнародної спостережної місії", - підкреслив він.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Протести другий тиждень поспіль
Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Велика кількість учасників
Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Влада готувалася заздалегідь
У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Подвійні хороводи
Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Неприступна фортеця
Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Придушення всіма засобами
Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Особлива жорстокість
Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Відбиваючи затриманих
Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Тисячі затриманих
За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Затримували усіх поспіль
Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.
Автор: Віталій Кропман, Данило Білик