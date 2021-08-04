США шкодують про рішення РФ щодо спостерігачів ОБСЄ на виборах

Сполучені Штати висловили жаль, що через накладені російською владою обмеження щодо кількості спостерігачів на виборах до Держдуми РФ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентська асамблея (ПА) ОБСЄ не зможуть здійснити ефективне спостереження за виборами Держдуми у вересні. З такою заявою в четвер, 5 серпня, виступив Держдеп США.

"Ми повністю підтримуємо принципову позицію БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка полягає в тому, що вони не в змозі забезпечити ефективне спостереження за виборами за таких обмежень", - йдеться далі в документі.

При цьому в Держдепі підкреслили, що вибори до Держдуми РФ продовжать перебувати в центрі міжнародної уваги попри відсутність спостерігачів ОБСЄ - "як перед виборами, так і в день голосування", - що дозволить визначити, чи були умови в країні сприятливими для проведення чесних і вільних виборів. "Росії не вдасться сховатися від уваги міжнародної громадськості", - наголосив Держдеп США.

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Відмова ОБСЄ посилати спостерігачів на вибори до Росії

4 серпня, після того як Росія вирішила різко обмежити кількість міжнародних спостерігачів на виборах до Держдуми, пославшись на пандемію коронавірусу, в ОБСЄ оголосили про те, що вперше з 1993 року не стануть направляти в РФ своїх експертів.

За словами глави БДІПЛ Маттео Мекаччі, таке рішення було неуникним. "Можливість самостійно визначати кількість спостерігачів необхідна нам для ефективного і достовірного моніторингу, вона має важливе значення для будь-якої міжнародної спостережної місії", - підкреслив він.

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