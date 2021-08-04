 США шкодують про рішення РФ щодо спостерігачів ОБСЄ на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

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Новини

США шкодують про рішення РФ щодо спостерігачів ОБСЄ на виборах

Вашингтон підтримав позицію ОБСЄ, яка полягає в тому, що її експерти не зможуть забезпечити ефективний моніторинг виборів в РФ через обмеження кількості спостерігачів.

Штаб-квартира ОБСЄ у Відні

Штаб-квартира ОБСЄ у Відні

Сполучені Штати висловили жаль, що через накладені російською владою обмеження щодо кількості спостерігачів на виборах до Держдуми РФ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентська асамблея (ПА) ОБСЄ не зможуть здійснити ефективне спостереження за виборами Держдуми у вересні. З такою заявою в четвер, 5 серпня, виступив Держдеп США.

"Ми повністю підтримуємо принципову позицію БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка полягає в тому, що вони не в змозі забезпечити ефективне спостереження за виборами за таких обмежень", - йдеться далі в документі.

При цьому в Держдепі підкреслили, що вибори до Держдуми РФ продовжать перебувати в центрі міжнародної уваги попри відсутність спостерігачів ОБСЄ - "як перед виборами, так і в день голосування", - що дозволить визначити, чи були умови в країні сприятливими для проведення чесних і вільних виборів. "Росії не вдасться сховатися від уваги міжнародної громадськості", - наголосив Держдеп США.

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Відмова ОБСЄ посилати спостерігачів на вибори до Росії

4 серпня, після того як Росія вирішила різко обмежити кількість міжнародних спостерігачів на виборах до Держдуми, пославшись на пандемію коронавірусу, в ОБСЄ оголосили про те, що вперше з 1993 року не стануть направляти в РФ своїх експертів.

За словами глави БДІПЛ Маттео Мекаччі, таке рішення було неуникним. "Можливість самостійно визначати кількість спостерігачів необхідна нам для ефективного і достовірного моніторингу, вона має важливе значення для будь-якої міжнародної спостережної місії", - підкреслив він.

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  • Затримання учасників акцій протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

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  • Протестувальники відбивають затриманих у Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Відбиваючи затриманих

    Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

  • Затримані протестувальники у Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Тисячі затриманих

    За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

  • Поліцейський на протестах у Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

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    Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

  • Акція на підтримку Навального в Берліні

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    У Берліні підтримали Навального

    Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.

    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


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