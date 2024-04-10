США вважатиме Китай відповідальним за успіхи РФ в Україні

США вважатиме Китай відповідальним за успіхи РФ в Україні10 квітня 2024 р.
США вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росія досягне успіхів в Україні. Про це заявив у вівторок, 9 квітня, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл після візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Пекіна.
За словами Кемпбелла, територіальні здобутки Росії в Україні можуть змінити баланс сил у Європі у "неприйнятний спосіб". Натомість США розцінює підтримку миру і стабільності в Європі "найважливішою місією в історичному плані".
"Ми прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і говоритимемо, що все гаразд", - цитує високопосадовця агентство AFP.
Як наголосив Кемпбелл, США розглядатиме це не просто як "унікальний набір заходів Росії", а як "об'єднаний комплекс дій, що підтримується Китаєм, а також Північною Кореєю". Ця теза пролунала у відповідь на питання про візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Китаю, під час якого Пекін наголосив на зміцненні стратегічної взаємодії з Росією на світовій арені.
За словами Кемпбелла, адміністрація президента Джо Байдена заздалегідь попереджала китайських чиновників про те, що, згідно з розвідданими, президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року. "Я не впевнений, що вони повністю повірили нам" чи не змогли в повному обсязі оцінити можливу агресію Москви, пояснив Кемпбелл.
На його думку, Пекін був стурбований першими невдачами Росії і працював над відновленням "цілого ряду потужностей" для Москви. "Вони не хотіли зміни режиму", - сказав Кемпбелл.
Але через понад два роки "Росія майже повністю переоснастилася, і тепер вона є значною загрозою для України та прилеглого регіону", наголосив Кемпбелл.
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Китай наполягає на праві "нормальної співпраці" з РФ
Китай вже відреагував на заяви з США, заявивши, що не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Росією. За словами речниці МЗС КНР Мао Нін, "Китай і Росія мають право брати участь у нормальній економічній і торговельній співпраці".
"Такій співпраці не можна перешкоджати або обмежувати її, і Китай також не сприймає критику або тиск", - додала вона. Мао Нін заявила, що Китай "завжди відігравав конструктивну роль" у пошуках способу припинення війни, розв'язаної РФ проти України.
"Якщо будь-яка країна дійсно стурбована миром в Україні і сподівається на якнайшвидше завершення кризи, вона повинна спочатку замислитися над першопричинами кризи", - зазначила Мао.
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