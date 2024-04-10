США вважатиме Китай відповідальним за успіхи РФ в Україні

На тлі заяв Москви та Пекіна про розвиток стратегічного партнерства заступник держсекретаря США попередив КНР, що Америка буде вважати її відповідальною за успіхи РФ на фронті.

США вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росія досягне успіхів в Україні. Про це заявив у вівторок, 9 квітня, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл після візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Пекіна.

За словами Кемпбелла, територіальні здобутки Росії в Україні можуть змінити баланс сил у Європі у "неприйнятний спосіб". Натомість США розцінює підтримку миру і стабільності в Європі "найважливішою місією в історичному плані".

"Ми прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і говоритимемо, що все гаразд", - цитує високопосадовця агентство AFP.

Як наголосив Кемпбелл, США розглядатиме це не просто як "унікальний набір заходів Росії", а як "об'єднаний комплекс дій, що підтримується Китаєм, а також Північною Кореєю". Ця теза пролунала у відповідь на питання про візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Китаю, під час якого Пекін наголосив на зміцненні стратегічної взаємодії з Росією на світовій арені.

За словами Кемпбелла, адміністрація президента Джо Байдена заздалегідь попереджала китайських чиновників про те, що, згідно з розвідданими, президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року. "Я не впевнений, що вони повністю повірили нам" чи не змогли в повному обсязі оцінити можливу агресію Москви, пояснив Кемпбелл.

На його думку, Пекін був стурбований першими невдачами Росії і працював над відновленням "цілого ряду потужностей" для Москви. "Вони не хотіли зміни режиму", - сказав Кемпбелл.

Але через понад два роки "Росія майже повністю переоснастилася, і тепер вона є значною загрозою для України та прилеглого регіону", наголосив Кемпбелл.

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Китай наполягає на праві "нормальної співпраці" з РФ

Китай вже відреагував на заяви з США, заявивши, що не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Росією. За словами речниці МЗС КНР Мао Нін, "Китай і Росія мають право брати участь у нормальній економічній і торговельній співпраці".

"Такій співпраці не можна перешкоджати або обмежувати її, і Китай також не сприймає критику або тиск", - додала вона. Мао Нін заявила, що Китай "завжди відігравав конструктивну роль" у пошуках способу припинення війни, розв'язаної РФ проти України.

"Якщо будь-яка країна дійсно стурбована миром в Україні і сподівається на якнайшвидше завершення кризи, вона повинна спочатку замислитися над першопричинами кризи", - зазначила Мао.

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