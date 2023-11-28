США схвалять допомогу Україні та Ізраїлю - Майк Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон переконаний, що Конгрес до Різдва схвалить надання додаткового пакета допомоги Ізраїлю та Україні. "Я думаю, все це збереться в одне ціле найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити, довести до кінця", - заявив він на заході в Сарасоті, штат Флорида, у понеділок, 27 листопада.

Допомогу Ізраїлю Джонсон назвав ключовим пріоритетом для США, ще одним пріоритетом є підтримка України. "Зрозуміло, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою і розуміємо необхідність допомоги (України. - Ред.)", - наголосив спікер Палати представників. Є "відчуття терміновості" у наданні підтримки обом країнам, зазначив він і додав, що члени Конгресу активно ведуть переговори щодо цього.

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Водночас Джонсон висунув умову надання підтримки - за його словами, вона залежатиме від того, чи законодавці зможуть домовитися про зміни в безпековій політиці на кордонах США. Як зазначає Politico, республіканці намагаються досягти цих змін у рамках будь-якого законопроекту про додаткові витрати.

Раніше лідер демократичної більшості у сенаті США Чак Шумер заявив, що має намір провести голосування щодо фінансування України та Ізраїлю 4 грудня.

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У жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу пакет допомоги у розмірі 61,4 млрд доларів для України та 14,3 млрд для Ізраїлю. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Вашингтон виділив Києву 113 млрд доларів.