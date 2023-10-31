США про Махачкалу: звинувачення Путіним України - абсурдні

У Держдепі назвали абсурдними закиди Росії в бік України щодо організації антисемітського штурму в дагестанському аеропорту.

Речник Державного департаменту США Меттью Міллер назвав "абсурдом" звинувачення РФ на адресу України в організації антисемітських штурмів в аеропорту Махачкали у російській республіці Дагестан.

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звичайно ж", - сказав Міллер увечері 30 жовтня на брифінгу.

29 жовтня в Махачкалі розлючений натовп виламав двері у терміналі та увірвався в аеропорт у "пошуках євреїв" на регулярному рейсі, що прибув з Тель-Авіва. Кількасот місцевих жителів вибігли на злітно-посадкову смугу з палестинськими прапорами та вигукували антисемітські гасла. Вони блокували виїзд автомобілів з аеропорту та силою "перевіряли" паспорти пасажирів у пошуках тих, хто прибув цим рейсом. Деякі намагалися проникнути в літак і влаштували сутички з поліцією.

Влада РФ побачила в антисемітському штурмі "український слід"

Глава Дагестану Сергій Меліков звинуватив у штурмі аеропорту "ворогів" з України. За його словами, він отримав "достовірну, відкриту" інформацію про те, що Telegram-канал "Утро Дагестана", який повідомив, що в Махачкалу прибудуть "біженці з Ізраїлю", адмініструється "з території України зрадниками, бандерівцями".

Згодом президент РФ Володимир Путін завив, що у Махачкалі заворушення були спровоковані з використанням соціальних мереж, зокрема з території України та за участю західних спецслужб.

Київ: Це наслідки роспропаганди ненависті до інших народів

Президент України Володимир Зеленський назвав штурм аеропорту Махачкали наслідком російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала ненависть до інших народів.

Міністерство закордонних справ України нагадало про антисемітські заяви Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, назвавши звинувачення в причетності до подій в Дагестані "намаганням перекласти відповідальність з хворої голови на здорову".