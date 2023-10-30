Штурм аеропорту: глава Дагестану винить "ворогів" з України

Телеграм-канал, який повідомив, що в Махачкалу нібито прибудуть "біженці з Ізраїлю", адмініструється з України "зрадниками і бандерівцями", заявив глава Дагестану після того як аеропорт штурмували "в пошуках євреїв".

Глава російської республіки Дагестан Сергій Меліков пов'язав організацію антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали з Україною.

На відео, оприлюдненому російським виданням "Медуза" зранку понеділка, 30 жовтня, він каже, що "вороги намагаються дестабілізувати ситуацію в Дагестані та створити протестний фон, зокрема з використанням заборонених прийомів, пов'язаних із роздуванням міжнаціональної ворожнечі та міжконфесійних проблем".

Меліков стверджує, що отримав "достовірну, відкриту" інформацію про те, що Telegram-канал "Утро Дагестана", який повідомив, що в Махачкалу прибудуть "біженці з Ізраїлю", адмініструється "з території України зрадниками, бандерівцями".

Цей канал запустив колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов, утім він стверджує, що вже більше року не має до нього стосунку. Автори каналу також кажуть, що не пов'язані з політиком.

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Антисемітські заворушення в Махачкалі

29 жовтня розлючений натовп увірвався до аеропорту Махачкали в пошуках євреїв на рейсі з Тель-Авіва, що прибув у Дагестан. Люди виламали двері в терміналі аеропорту та вибігли на злітно-посадкову смугу з палестинськими прапорами. Вони зупиняли автомобілі, що виїжджали з території аеропорту, та перевіряли паспорти пасажирів у пошуках тих, хто прибув цим рейсом. Деякі намагалися проникнути в літак і влаштували сутички з поліцією.

За даними російського міністерства внутрішніх справ, постраждали близько 20 осіб, 60 людей заарештували. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про масові заворушення. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що ті "абсолютно очевидно спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі".