Заворушення в Дагестані: Київ відповів на звинувачення РФ

Антисемітські заворушення в аеропорту Махачкали стали наслідком роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Про це заявив у понеділок, 30 жовтня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства. Погрози розправитися із євреями - наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів", - написав він у Facebook.

Водночас Ніколенко нагадав, що раніше "президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами". Тому, за його словами, звинувачення РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані - "намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову".

Також Ніколено закликав міжнародну спільноту рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі.

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Путін звинувачує Україну і західні спецслужби

Звинувачення України у заворушеннях в Дагестані лунають від російських посадовців різних рівнів. Так, під час наради 30 жовтня президент РФ Володимир Путін завив, що у Махачкалі заворушення були спровоковані з використанням соцмереж, у тому числі з території України, за участю західних спецслужб, пише російське агентство "Інтерфакс".

Також він заявив про відповідальність української влади та "американських покровителів" щодо героїзації злочинців, винних у масових вбивствах мирних громадян, у тому числі євреїв. В цьому контексті Путін згадав Бандеру та "інших поплічників Гітлера". Водночас президент РФ заявив, що керівництво США не обізнане щодо діяльності американських спецслужб в Україні.

Раніше цього дня глава російської республіки Дагестан Сергій Меліков також звинуватив Україну. Він стверджує, що отримав "достовірну, відкриту" інформацію про те, що Telegram-канал "Утро Дагестана", який повідомив, що в Махачкалу прибудуть "біженці з Ізраїлю", адмініструється "з території України зрадниками, бандерівцями". Цей канал запустив колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов, утім він стверджує, що вже більше року не має до нього стосунку. Автори каналу також кажуть, що не пов'язані з політиком.

Нагадаємо, 29 жовтнярозлючений натовп увірвався до аеропорту Махачкали в пошуках євреїв на рейсі з Тель-Авіва, що прибув у Дагестан. Учасники заворушень виламали двері в терміналі аеропорту та вибігли на злітно-посадкову смугу з палестинськими прапорами. Вони зупиняли автомобілі, що виїжджали з території аеропорту, та перевіряли паспорти пасажирів у пошуках тих, хто прибув цим рейсом. Деякі намагалися проникнути в літак і влаштували сутички з поліцією.