США готові виділити $500 млн енергосистемі України - Держдеп

До цього Сполучені Штати вже виділили 520 мільйонів доларів на зміцнення українського енергосектору.

Сполучені Штати Америки готові виділити Україні ще близько пів мільярда доларів на підтримку енергетичної системи, яка є ціллю для російських обстрілів з настанням холодів. Про це в ніч на п'ятницю, 17 листопада, повідомили на сайті Державного департаменту США.

"Сполучені Штати вже надали понад 520 мільйонів доларів Україні на допомогу в енергетичному секторі. Ми знаємо, що у нас є ще 500 мільйонів доларів у розробці", - сказав на брифінгу помічник держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

За його словами, ці ресурси будуть використані як для задоволення короткострокових потреб, тобто для пошуку нових трансформаторів і нових генераторних потужностей, "щоб відновити те, що зруйнував (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін", так і для побудови майбутньої енергетичної системи України, яка буде екологічною та стійкою, а також повністю інтегрованою з Європою.

Читайте також: Україна візьме на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат

Українська енергосистема готується до нових атак РФ

За різними оцінками, до половини важливих об'єктів енергосистеми України постраждали або були зруйновані, або були серйозно пошкоджені внаслідок російських атак. Найбільш постраждали від російських ракет і дронів підстанції "Укренерго", всі великі теплові та гідроелектростанції.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, станом на жовтень було проведено достатньо відновлювальних робіт, щоб енергомережа мала запас міцності. Наскільки критичною для енергосистеми буде зима 2023-2024 років - залежить від обстрілів. "Укренерго" працює над інженерними укріпленнями, які збільшують шанси на збереження обладнання в робочому стані при обстрілах.

Читайте також: Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру РФ