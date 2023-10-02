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Трамп прийшов в суд і назвав суддю "негідником"

Євген Жуков
2 жовтня 2023 р.

Експрезидент США Дональд Трамп нечасто з'являється у суді, однак зараз він особисто прибув на засідання в Нью-Йорку, де накинувся зі звинуваченнями на прокурорку і суддю.

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Дональд Трамп у суді
Дональд Трамп у судіФото: Seth Wenig/AP/picture alliance

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок, 2 жовтня, особисто прибув на судове засідання у цивільній справі щодо нього про шахрайство. Перед початком засідання суду на Мангеттені він накинувся зі звинуваченнями у бік генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс, яка подала позов проти нього, і судді Артура Енгорона, який тижнем раніше визнав його винним.

Трамп назвав звинувачення проти себе "неспроможними", суддю Енгорона - "негідником", а афроамериканку Джеймс - "расисткою". "Це продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів", - заявив 77-річний бізнесмен та політик.

Членкиня Демократичної партії Летиція Джеймс у позові звинуватила експрезидента, його синів та провідних співробітників у тому, що вони протягом багатьох років завищували вартість його холдингу The Trump Organization для отримання більш вигідних умов за кредитами та страховими договорами. Вона заявила, що має намір у ході судового процесу розкрити весь масштаб шахрайства Трампа. За її словами, незалежно від того, наскільки багата чи впливова людина, закони діють однаково для всіх.

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Процес в основному стосуватиметься визначення покарання 

Після того, як у судовому засіданні 26 вересня суддя Артур Енгорон визнав Трампа винним у шахрайстві, тепер процес здебільшого стосуватиметься покарань, які до нього застосують.

Тюремний термін за цим цивільним позовом колишньому главі держави не загрожує, судовий розгляд, який може затягтися на місяці, не повинен вплинути на висунення його кандидатури на наступних президентських виборах.

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Джеймс домагається для Трампа штрафу у розмірі 250 мільйонів доларів та заборони вести бізнес у Нью-Йорку.

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