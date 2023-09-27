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Дональда Трампа суд визнав винним у шахрайстві - Reuters

Олександра Іванова | Дар'я Нинько
27 вересня 2023 р.

Суд штату Нью-Йорк визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у умисному завищенні суми активів його сімейного холдингу Trump Organization з метою незаконної економії на кредитах та страховках.

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Експрезидент США Дональд Трамп
Експрезидент США Дональд ТрампФото: Leah Millis/REUTERS

Суд штату Нью-Йорк визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві, пов'язаному з незаконним завищенням вартості його активів та розмірів статку з метою отримувати кредити на більш вигідних умовах. Таке рішення у вівторок, 26 вересня, ухвалив суддя Артур Енгорон. Цивільний позов до колишнього лідера США і трьох його старших дітей: Еріка Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп у вересні 2022 року подала генпрокурорка штату Летиція Джеймс. Наразі позов проти Іванки Трамп відкликаний.

Рішення суду від 26 вересня є практично повною поразкою для Трампа та зводить основний судовий розгляд, початок якого запланований на 2 жовтня, головним чином до питання про розмір компенсації збитків, яку тепер має виплатити відповідач, констатує агентство Reuters.

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Прокуратура просить 250 млн доларів штрафу

Як випливає із судових документів, у період між 2011 та 2021 роками сімейний холдинг Trump Organization завищував вартість своїх активів на мільярди доларів, "щоб забезпечити собі кредити та договори страхування на вигідних умовах або зберегти їх". Такі махінації дозволили обвинуваченим отримати "сотні мільйонів доларів за рахунок незаконно зекономлених коштів та незаконного прибутку", йдеться у документах.

Генпрокурор Летиція Джеймс запросила для Трампа штраф у розмірі 250 мільйонів доларів (близько 235 мільйонів євро). Тюремний строк за цим цивільним позовом експрезиденту США не загрожує. Сам Трамп називає всі висунуті проти нього звинувачення політичними і такими, що мають на меті завадити йому балотуватися на президентських виборах в США у 2024 році.

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