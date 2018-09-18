 Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

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Новини

Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми

Україна щороку втрачає до 750 мільйонів євро податків через сумнівні схеми ухиляння від податків, повідомило німецьке видання Spiegel Online.

Через ухиляння фірм від сплати податків, недонадходження до бюджету України щороку сягає 750 мільйонів євро

Через ухиляння фірм від сплати податків, недонадходження до бюджету України щороку сягає 750 мільйонів євро

Україна щороку втрачає до 750 мільйонів євро податків через сумнівні схеми з уникнення їхньої сплати. Такий результат дослідження фракції Лівих та скандинавських Зелених у Європарламенті, результати якого опинилися у розпорядженні німецького видання Spiegel Online.

"Результати дослідження свідчать, що в минулі три роки (від 2015 до 2017) експорт залізної руди з України був як мінімум на 20 відсотків недооцінений", - йдеться в дослідженні, котре буде оприлюднене в понеділок, 24 вересня, пише Spiegel Online.

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Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)

Не лише залізна руда, а й сталь та продукти сільського господарства потрапляють під схеми, пишуть дослідники.

Експерти екстраполюють дані гірничої промисловості на інші галузі і роблять висновок, що приховування прибутків за кордоном коштує Україні приблизно три мільярда євро. Таким чином недонадходження податків до бюджету України щороку сягає 750 мільйонів євро.

DW.COM

Міністерство фінансів України пропонує вести окремий облік заможних громадян, зобов'язавши їх щороку подавати податкові декларації. Чи працюватиме це в Україні, і хто від цього виграє - з'ясовувала DW. (17.04.2018)

Збитки держави від корупції на українській митниці становлять близько 4,8 мільярда доларів на рік, підрахувала німецька газета Süddeutsche Zeitung. Згідно з розслідуванням, у схемах задіяні поліція, ДПС, ГПУ та СБУ. (06.08.2018)

Згідно з дослідженням, найпоширенішим методом ухиляння від сплати податків є встановлення так званої трансфертної ціни. Компанії з країни з більш високими податками, наприклад України, продають свою продукцію до відділів тієї ж самої компанії, однак в країнах з нижчими податками за ціною нижчою за ринкову. Таким чином, компанія надає меншу суму прибутку до оподаткування в Україні.

Автори дослідження вважають результати дослідження особливо значимими у зв'язку з тим, що ЄС від 2014 року надав Україні фінансову допомогу на 11 мільярдів євро. Це є великою грошовою допомогою країні, чий річний економічний оборот складає 92 мільярди євро, вважають дослідники.

Нагадаємо, в серпні журналісти німецької Süddeutsche Zeitung писали про те, що від корупції на українській митниці держава втрачає до 4,8 мільярда доларів США на рік. Видання дійшло висновку, що втрати від корупції на українській митниці "становлять набагато більше десятої частини надходжень до державного бюджету та удвічі перевищують суму кредитів, які Україна має намір взяти в МВФ, ЄС та Світового Банку в 2018 році".

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Острів-мрія для олігархів, або як ЄС бореться з податковими оазами (10.09.2018)

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Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)  

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