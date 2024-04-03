Спецтрибунал для РФ: 44 країни підписали декларацію в Гаазі

За підсумками конференції в Гаазі 44 з 57 держав-учасниць підписали підсумкову декларацію, в якій йдеться, зокрема, про роботу зі створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії РФ.

44 держави підписали політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України", що проходила 2 квітня в Гаазі, повідомляється на сайті уряду Нідерландів, які приймали конференцію. У документі, зокрема, йдеться про роботу зі створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини в Україні, а також про те, що країни вітаю дискусії щодо можливого використання заморожених активів держави-агресорки та доходів від них на користь України.

Наразі його підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США. Загалом у конференції брали участь 57 країн.

Держави-підписанти декларації засуджують триваючу війну Росії проти України, зокрема спробу незаконної анексії регіонів, яка є явним порушенням Статуту ООН, загрозою міжнародному миру і безпеці, викликом міжнародному порядку, заснованому на правилах, і підривом демократичних цінностей, йдеться у документі.

"Росія має бути притягнута до відповідальності"

За словами міністерки закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, наразі задокументовано понад 100 тисяч ймовірних міжнародних злочинів РФ. Російська агресія призвела до загибелі та поранень десятків тисяч людей, ще мільйони - стали переміщеними особами. Понад 200 тисяч будинків, майже чотири тисячі шкіл і близько 400 лікарень або зруйновані, або серйозно пошкоджені.

"Усі тут погоджуються: Росія має бути притягнута до відповідальності. Росія повинна заплатити за ці жахливі порушення. І ми маємо підтримувати Україну та МКС (Міжнародний кримінальний суд. – Ред.) у досягненні цих цілей", - наголосила міністерка на брифінгу, присвяченому конференції.

У документі, підписаному країнами, вітається початок роботи реєстру збитків 2 квітня. Лише за перший день він прийняв понад 100 заявок, повідомила Брюїнс Слот. "Менше вісімнадцяти місяців тому це була лише ідея. На сьогодні реєстр запрацював у повному обсязі. Реєстр є першим кроком до повноцінного механізму компенсації, який матиме повноваження відхиляти або задовольняти зареєстровані претензії", - зауважила вона. Наступним кроком в цьому буде створення претензійної комісії, додала вона.

Також очільниця МЗС Нідерландів оголосила, що її країна у 2024 році виділяє 10 мільйонів євро на підтримку зусиль України з розслідування та обвинувачення.

Кулеба переконаний, що трибунал запрацює

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у конференції в Гаазі, привітав "рішучу підтримку створенню трибуналу" та подякував усім державам-підписантам декларації.

"Два роки тому всі категорично відкидали ідею спеціального трибуналу для злочину російської агресії проти України. Рік тому здавалося, що він загруз у суперечках між державами. Сьогодні більшість з них чітко розуміють, що альтернативи створенню повноцінного трибуналу немає", - наголосив Кулеба в дописі в соціальній мережі Х.

Він висловив переконання, що спільними зусиллями Україна та її партнери зможуть "знайти всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя".