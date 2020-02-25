Спалах коронавірусу: ще одна жертва у Франції, перше інфікування у Греції

У Франції повідомили про першу смерть громадянина держави від коронавірусу. Ідеться про 60-річного француза, який уночі вівторка, 25 лютого, пройшов тест на хворобу в паризькій лікарні. Чоловік був у дуже важкому стані й помер за ніч. Про це 26 лютого повідомив глава генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає агенція новин dpa.

До цього у Франції помер 80-річний турист з Китаю. Він став першою жертвою цієї хвороби на європейському континенті. Всього у Франції нараховують 17 інфікованих коронавірусом.

Кількість померлих від вірусу збільшилася і в північній Італії - станом на 26 лютого від захворювання померло 12 осіб. За словами директора Агентства цивільного захисту країни Анджело Борреллі, останньою жертвою вірусу став 69-річний чоловік. Загальна кількість хворих зросла за добу на більш ніж 50 людей до 374 осіб, повідомляє Reuters.

В Ірані від коронавірусу померли 19 людей

Тим часом жертвами нового вірусу в Ірані стали 19 людей, ще 139 осіб ним інфікувалися, заявив представник міністерства охорони здоров'я країни Кіануш Джаханпур.

Таким чином в Ірані зафіксовано найбільшу кількість смертей від коронавірусу за межами Китаю, де захворювання виникло наприкінці 2019 року. Президент Ірану Хасан Роухані вже заявив, що коронавірус не повинен стати "зброєю ворога", який перешкоджатиме бізнесу у країні.

Коронавірус вперше зареєстрували у Бразилії, Греції та Алжирі

Інформагенція Reuters із посиланням на джерело повідомляє про першого інфікованого коронавірусом у Бразилії. Ідеться про 61-річного чоловіка, який відвідував Італію. За даними джерела, чоловік отримав позитивний результат тесту на коронавірус у лікарні бразильського мегаполісу Сан-Паулу.

Також про перший випадок інфікування повідомили уряди Греції та Алжиру. У Греції поки що не надали додаткової інформації. Натомість в Алжирі йдеться про 61-річного італійця, який нещодавно приїхав до країни.

Південна Корея

У Південній Кореї виявили 284 випадки інфікування коронавірусом за останню добу. Всього у країні ним заражена1261 особа. Серед них - 23-річний американський військовий. Зараз він перебуває на карантині, його стан стабільний. Усього від коронавірусу у країні померли 11 людей.

Влада Таїланду також повідомила про три нові випадки зараження коронавірусом. Таким чином кількість інфікованих у країні зросла до 40 осіб.

Нагадаємо, усього в світі коронавірус COVID-19 (2019-nCoV) діагностували у більш ніж 80 тисяч осіб, його жертвами стали понад 2700 осіб. Водночас вилікувалися від нього вже майже 28 тисяч людей у світі.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YP3T Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020)