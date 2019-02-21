SpaceX успішно запустила свій перший космічний корабель Crew Dragon

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска провела успішний пуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon на борту. У суботу, 2 березня, ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Під час старту та польоту ракети всі системи відпрацювали штатно. Перший ступінь успішно сів на безпілотну морську платформу в Атлантичному океані за 500 кілометрів від місця пуску.

Сам корабель виведено на задану орбіту, звідки він має долетіти до Міжнародної космічної станції (МКС). Цього разу Crew Dragon не має екіпажу на борту. На МКС він доставить манекена Ripley. Планується, що корабель пристикується до МКС у неділю. Повернення на Землю заплановано на 8 березня, передає агенція новин AFP. Корабель має приводнитися в Атлантичному океані.

Ключовий крок для НАСА

Тим часом у НАСА назвали успішний запуск корабля Crew Dragon ключовим кроком до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році. "Це вкрай важлива подія в американській історії", - заявив журналістам голова НАСА Джим Брідженстін, цитує AFP.

З 2011 року НАСА платить Росії за транспортування американських астронавтів до МКС. Плата за "космічне таксі" - 82 мільйони доларів США на одну особу.

Щоб уникнути залежності від Росії, ще 2014 року НАСА уклало контракти з компаніями SpaceX і Boeing, щоб ті розробили американські пілотовані космічні кораблі. Інженери Boeing розробляють пілотований космічний корабель Starliner. Його перші випробування теж очікуються цього року.

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