У Німеччині - новий гігант зеленої енергетики

У Східній Німеччині прискорюється "зелений перехід", причому зростає частка не лише вітряної, а й сонячної енергетики. Досі найбільша сонячна електростанція країни була у федеральній землі Бранденбург поблизу Берліна. Тепер у лідери, причому з великим відривом, вийшов енергетичний парк Witznitz у Саксонії поблизу Лейпцига. Це зараз найбільша сонячна електростанція в усій Європі, наголошує її оператор, східнонімецька компанія Move On Energy.

Швидкий темп реіндустріалізації Саксонії

Енергопарк Witznitz складається з 1 мільйона 100 тисяч фотоелектричних панелей, які займають територію в 500 гектарів - це приблизно 700 футбольних полів. Потужність електростанції - 650 мегават. Для порівняння: на сучасних атомних електростанціях потужність одного енергоблоку становить зазвичай від 1000 до 1200 мегават.

Іншими словами, нова сонячна електростанція здатна генерувати більше половини тієї електроенергії, яку виробляє блок АЕС. Причому завдяки сучасному обладнанню та використанню електротехнічного ефекту реактивної потужності вона вперше зможе забезпечувати стабільність мережі навіть у темний час доби, заявив оператор системи електропередачі компанія 50Hertz.

Будівництво електростанції Witznitz розпочалося 2020 року, і вже в грудні 2023 року перша черга почала генерувати електроенергію. Тож енергопарк уже встиг зробити свій внесок у бум сонячної енергетики, що триває в Німеччині. Однак офіційна церемонія його здачі в експлуатацію відбулася 3 липня. Серед почесних гостей був прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), який у своїй промові наголосив: "Ми хочемо залишитися індустріальним регіоном, а для цього нам потрібна відновлювальна енергія".

Для земельного уряду реалізація цього інвестиційного проєкту - чергове яскраве підтвердження успішних структурних реформ у Саксонії, яка, як і вся територія колишньої НДР, сильно постраждала після возз'єднання Німеччини 1990 року від деіндустріалізації. Більшість соціалістичних підприємств виявилися тоді неконкурентоспроможними і закрилися, що призвело до сильного зростання безробіття.

Але сьогодні Саксонія - одна з федеральних земель Німеччини, які найдинамічніше розвиваються, причому реіндустріалізацію забезпечують такі перспективні галузі, як автомобілебудування (у Лейпцигу побудували заводи компанії BMW і Porsche) і мікроелектроніка (за земельною столицею Дрезденом міцно закріпився титул Саксонської кремнієвої долини). І ось тепер запрацював ще й гігант відновлюваної енергетики.

Енергопарк Witznitz - приватний проєкт без субсидій

Причому якщо деяких інвесторів, наприклад, виробників мікрочіпів, доводиться залучати за допомогою державних субсидій, то енергопарку Witznitz жодні дотації коштом німецьких платників податків не знадобилися. Проєкт реалізовано повністю на приватні гроші, а саме - на кошти страхового концерну Signal Iduna, який бачить у великій сонячній електростанції і джерело стабільних доходів, і свій внесок у "зелений перехід" і, відповідно, виграшний іміджевий проєкт.

"Енергопарк Witznitz стане одним із центральних елементів нашого портфоліо, - сказав на церемонії Крістоф Люкен (Christoph Lüken), голова компанії Hansainvest Real Assets, інвестиційного підрозділу концерну Signal Iduna. - Ми раді зробити важливий внесок у справу декарбонізації".

Протягом двох років робітники встановили в енергопарку Witznitz 1 мільйон 100 тисяч фотоелектричних панелей Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Нова сонячна електростанція під Лейпцигом особливо наочно уособлює "зелену" трансформацію економіки, адже її спорудили на території колишнього буровугільного кар'єру, точніше кажучи - того відвалу, куди звозили гірничу породу, яка утворювалася під час виїмки, та поряд із тепловою електростанцією Lippendorf.

З одного боку, це було продиктовано суто практичними міркуваннями - наявністю великого вільного майданчика і вже підведених ліній електропередачі (хоча для підключення до високовольтної ЛЕП компанії 50Hertz потрібна була окрема підстанція). З іншого боку - вийшло дуже символічно: поруч працюють зараз дві електростанції, з яких одна уособлює майбутнє німецької електроенергетики, яке вже повним ходом розвивається, а інша - минуле, яке завершується. Уже є плани з економічних міркувань закрити у 2028 році ТЕС Lippendorf, що працює на бурому вугіллі, хоча поки що закриття заплановано на 2035 рік.

На сході Німеччини уже 75 відсотків електрики - "зелена"

Вельми показово також, що нова сонячна електростанція, яка теоретично, з огляду на свою потужність, могла б упродовж року забезпечувати електроенергією 200 тисяч домашніх господарств із чотирьох осіб, насправді постачатиме електрику німецьким підприємствам двох великих індустріальних клієнтів. Майже всі потужності енергопарку Witznitz на 15 років законтрактував концерн Shell, який приблизно половину одержуваної енергії перепродаватиме корпорації Microsoft. І британській нафтогазовій компанії, і американському гігантові IT-індустрії потрібні великі обсяги "зеленої" електрики для виконання власних амбітних цілей з декарбонізації свого бізнесу.

Енергопарк Weesow Willmersdorf поблизу Берліна потужністю 187 МВт був досі найбільшою сонячною електростанцією ФРН. Вона розташована поруч із великим вітропарком Фото: EnBW/Paul Langrock

Офіційне відкриття сонячної електростанції під Лейпцигом відбулося через лічені дні після публікації даних, згідно з якими в першому півріччі 2024 року в Німеччині за допомогою відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) було вироблено 58 відсотків електроенергії. Але це - середній показник по країні.

"На сході Німеччини і в Гамбурзі відновлювана енергетика в перші місяці цього року покривала вже приблизно 75 відсотків потреб в електроенергії", - заявив глава оператора високовольтних мереж 50Hertz Штефан Капферер (Stefan Kapferer) із нагоди офіційного запуску експлуатації енергопарку Witznitz. Цей проєкт, наголосив він, "показує, що розвиток фотовольтаїки набув тепер абсолютно нових масштабів".