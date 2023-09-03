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ПолітикаНімеччина

Шольц скасував захід через травму: забив обличчя

Роман Губа | Віолетта Чайковська
3 вересня 2023 р.

Канцлер Німеччини травмувався під час пробіжки, через що не братиме участі у передвиборних заходах своєї партії СДПН у Гессені.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пробіжці
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пробіжці (архівне фото)Фото: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) скасував запланований на неділю, 3 вересня, виступ у федеральній землі Гессен через "невелику спортивну травму".

У Гессені 8 жовтня відбудуться вибори до місцевого парламенту. Шольц мав приїхати в місто Бад-Гомбург під Франкфуртом-на-Майні для участі в передвиборній кампанії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Її основним кандидатом є міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), яка хотіла б стати прем'єр-міністеркою Гессена. Сьогодні вона розпочинає свою передвиборну кампанію. 

Як повідомив речник німецького уряду, Шольц упав під час пробіжки напередодні та отримав забої обличчя. Через це візит скасували. Втім на заходах у Гессені очікується присутність міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius). Зустрічі канцлера наступного тижня залишаються в силі. 

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65-річний Шольц у профілі на сайті своєї партії розповідає, що ненавидів спорт, коли навчався в школі, але полюбити його йому допомогла дружина Брітта Ернст (Britta Ernst). "Сьогодні я займаюся джоґінґом (біг підтюпцем. - Ред.) так часто, як тільки можу", - каже він. Канцлер говорить, що намагається знаходити час для пробіжок, веслування або прогулянок два-три рази на тиждень, а також любить їздити на велосипеді.

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