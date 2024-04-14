Шольц приїхав до Сі Цзіньпіна в Китай

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) прибув у неділю, 14 квітня, до Китаю.

Його триденний візит розпочався з мегаполіса Чунцін. Канцлер також відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

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Шольц говоритиме з Сі про економіку та війну

Як пише AFP, Шольц планує запевнити Сі, що Німеччина залишається відданою веденню бізнесу з КНР. "Китай залишається дійсно важливим економічним партнером", - сказав канцлер журналістам перед візитом, додавши, що намагатиметься вирівняти умови для німецьких компаній у Китаї. Агентство додає, що дружні виступи Шольца ризикують викликати гнів США та партнерів з ЄС.



Як зазначає Reuters, Шольц також планує використати візит, аби переконати Сі вплинути на президента РФ Володимира Путіна та допомогти покласти край війні Росії проти України.

Це вже друга поїздка Шольца до Китаю з моменту його вступу на посаду канцлера ФРН. Вона відбувається на тлі ескалації на близькому Сході: вночі Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів.

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