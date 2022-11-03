Опитування: ФРН робить замало для завершення війни в Україні

Більшість німців вважають, що уряд ФРН має активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні. При цьому чотири з десяти німців вважають військову допомогу Україні достатньою.

Більшість німців виступає за активізацію дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. 55 відсотків опитаних вважають, що уряд Німеччини докладає для цього недостатньо зусиль. Про це свідчать дані оприлюдненого в четвер, 3 листопада, опитування Deutschlandtrend, проведені соціологічним інститутом infratest dimap на замовлення медіакомпанії ARD.

Кількість незадоволених діяльністю німецького уряду в цьому напрямку зросла порівняно з червнем на 14 відсотків. Лише троє з десяти німців вважають, що Берлін докладає достатньо зусиль на дипломатичному фронті.

З двох учасників збройного конфлікту німцям, як і раніше, ближча Україна, ніж Росія. Майже кожен другий респондент, 47 відсотків, вважає Україну партнером, який заслуговує на довіру. Водночас, це на 16 відсотків менше у порівнянні з березнем). Про РФ так думає тільки кожен десятий, але це на чотири відсотки більше порівняно з березнем.

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Кожен четвертий вважає військову допомогу Україні достатньою

Дослідження також показало, що чотири з десяти опитаних (41 відсотків) вважають допомогу зброєю, яку Німеччина надає Україні, достатньою. Лише кожен п'ятий (21 відсоток) висловлюється за її збільшення. При цьому 30 відсотків вважають, що ФРН постачає Україні надто багато зброї.

У питанні про антиросійські санкції думки німців також розділилися: 37 відсотків опитаних вважають їх недостатньо жорсткими, 31 відсоток - достатніми, 23 відсотки - надто суворими.

Опитування також показало, що багато німців відчувають стурбованість через зростання цін у Німеччині на тлі війни в Україні. Як випливає з результатів дослідження, 66 відсотків німців відчувають велике або дуже велике занепокоєння з приводу того, що у них не вистачить коштів на оплату рахунків. Це на дев'ять відсотків більше, ніж було в жовтні.