Що відомо про жінку, яку підозрюють у вбистві Татарського

МВС Росії оприлюднило відео із зізнанням Дар'ї Трепової у тому, що вона передала статуетку з вибухівкою російському пропагандисту Владлену Татарському, який загинув внаслідок вибуху. Що ще відомо про Трепову?

Зранку в понеділок, 3 квітня, Слідчий комітет (СК) Росії повідомив про затримання у Санкт-Петербурзі Дар'ї Трепової. 26-річну дівчину підозрюють у причетності до вибуху, що стався напередодні в петербурзькому кафе Street Food Bar, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) і 30 людей зазнали поранень.

За фактом вибуху СК почав кримінальну справу щодо вбивства (частина друга статті 105 Кримінального кодексу РФ). Серед основних версій слідство розглядає навмисне вбивство, "вчинене суспільно небезпечним способом", повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

Усередині гіпсової статуетки, яку Трепова, як вона зізналася після затримання, вручила Татарському, міг, за словами джерела "Інтерфаксу", знаходитися радіокерований саморобний вибуховий пристрій (СВП) з вражаючими елементами потужністю від 100 до 200 грамів у тротиловому еквіваленті: "СВП, судячи з усього, був активований після того, як дарувальниця, вручивши подарунок, спішно покинула кафе".

Вибух у кафе Street Food Bar

Перші повідомлення ЗМІ про затримання Дар'ї Трепової з'явилися через кілька годин після вибуху в кафе Street Food Bar на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі, який стався ввечері 2 квітня. У кафе проходила зустріч із пропаганидстом Владленом Татарським, який вів Telegram-канал, що активно підтримує російське вторгнення в Україну. Канал має понад 560 тисяч підписників.

На відео з камер відеоспостереження зафіксовано, як зовні схожа на Трепову дівчина проносить до цього закладу невелику скульптуру, що зображувала Татарського.

Як розповіли у ЗМІ учасники зустрічі, організатори спочатку не дозволили пронести скульптуру до приміщення через побоювання, що в ній може бути закладена бомба. Пізніше, за словами очевидців, сам Татарський попросив принести йому статуетку. Незабаром після цього стався вибух, внаслідок якого він загинув, понад 30 людей зазнали поранень.

Приміщення кафе у Санкт-Петербурзі, де підірвали Татарського Фото: Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS

Колишня студентка Санкт-Петербурзького державного університету

Дар'я Трепова донедавна жила та навчалася у Санкт-Петербурзі. У місті вона, за даними журналістів, закінчила художню школу та ліцей №408. DW з'ясувала, що учениця цього ліцею на ім'я Дар'я Трепова у 2015 році отримала диплом третього ступеня за роботу на тему "Каральна психіатрія". Після школи дівчина вступила до Санкт-Петербурзького державного університету, де вивчала медицину.

На сайті університету зберігся запис, згідно з яким Дар'я Трепова в грудні 2018 року склала іспит з допуску до здійснення медичної діяльності. 3 квітня адміністрація Санкт-Петербурзького державного університету опублікувала заяву про те, що Трепова більше не є студенткою цього ВНЗ. "Дівчина з ім'ям та прізвищем Дар'я Трепова не є студенткою Санкт-Петербурзького державного університету. Відрахована із СПбДУ у 2019 році за власним бажанням", - написала проректорка з навчальної роботи Марина Лаврикова.

Трепову затримували на антивоєнному мітингу

Дар'я Трепова тривалий час працювала в магазині вінтажного одягу, але звільнилася звідти близько місяця тому, після чого переїхала до Москви, повідомляє "Медіазона" з посиланням на близьких дівчини.

Акція протесту в Петербурзі проти вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS

Трепова була одружена з Дмитром Риловим, який зараз проживає в Грузії. Петербурзьке відділення Лібертаріанської партії Росії (ЛПР) назвало Рилова членом цієї партії після його затримання на першій антивоєнній акції у місті 24 лютого 2022 року. Але виконувачка обов'язків прессекретаря ЛПР Дар'я Петрушенко нині запевнила DW: "Дмитро не значиться в нашій партії". Можливо він є членом іншої Лібертаріанської партії, лідером якої є Ярослав Конвей (партія розкололася 2020 року).

"Я вважаю, що Дар'ю підставили і використали деякі люди для своїх цілей. Я на 100 відсотків впевнений, що Дар'я не знала, що саме вона проносить до зали", - повідомив Дмитро Рилов Telegram-каналу "Можемо пояснити". Він назвав дружину "дуже доброю і чуйною людиною", яка ніколи не пішла б на вбивство.

Зустрічні звинувачення

Дмитро Рилов також розповів, що його дружину затримали у квартирі його знайомого Дмитра Касінцева. Рилов нібито сам попросив знайомого дати притулок Дар'ї, "коли ще нічого не було відомо, що трапилося". За словами Рилова, Касінцева також затримали.

В останньому перед затриманням пості в Instagram Дар'я Трепова опублікувала фото, на якому вона знята ймовірно в одному з кафе. "На цій фотографії здається, що я не працюю, але насправді працюю", - підписала вона знімок. Зараз обліковий запис Трепової в цій соцмережі видалений.

Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії у своїй заяві назвав Дар'ю Трепову "активною прихильницею Фонду боротьби з корупцією Навального". У заяві на сайті НАК стверджується, що теракт спланували спецслужби України із залученням агентів цього фонду. Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов у відповідь заявив, що Владлена Татарського ліквідувала ФСБ.

Чим був відомий Татарський

Татарський народився в Макіївці Донецької області. У 2011 році він був засуджений в Україні до 12 років колонії за збройне пограбування банку. Після початку війни на Донбасі він утік з ув'язнення і почав воювати на боці самопроголошеної "ДНР" у складі батальйону "Восток", а потім у підрозділах так званої "ЛНР".

Татарський вів Telegram-канал, який активно підтримував російське вторгнення в Україну. У нього було понад 560 тисяч підписників. Він також вів програму "Разборы Рыбаря" на пропагандистському каналі "Соловьев Live". Одним із найрезонансніших його відео став запис, зроблений ним у вересні минулого року в Кремлі на офіційній церемонії анексії чотирьох українських регіонів. "Усіх переможемо, усіх уб'ємо, усіх, кого треба, пограбуємо. Все буде, як ми любимо", - говорив Татарський на відео.

ISW: Вбивство Татарського - попередження Пригожину

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що вбивство Татарського - відданого "Вагнеру" та лояльного до президента РФ Володимира Путіна, але "затятого критика російського військового командування та міністерства оборони" - могло бути попередженням Пригожину, "який дедалі частіше ставив під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні та навіть побічно сигналізував про зацікавленість у російському президентстві, чи то в конкуренції з Путіним, чи то в якості його наступника".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив, що вбивство Татарського стало результатом міжусобиць і політичної конкуренції між російськими діячами.

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