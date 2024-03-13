Що може зробити Євросоюз проти російського втручання

Яку мету має Росія, втручаючись у справи ЄС і його країн, які методи використовує, і як з цим бореться Брюссель? Про це дискутували Європарламент і Єврокомісія. Репортаж DW.

Чи готові уряди країн Європейського Союзу до боротьби з іноземним втручанням, особливо з російським? У Європарламенті у вівторок, 12 березня, відбулася дискусія на цю тему у форматі запитань і відповідей із віцеголовою Єврокомісії Верою Юровою.

Єврокомісія визначила три головні ризики: кібератаки, іноземне втручання, а також маніпуляції за допомогою цифрових технологій або приховані маніпуляції, що включають дезінформацію. Актуальні мішені цієї діяльності - вибори до Європарламенту і підтримка України.

Втручання у вибори до Європарламенту

"У наших іноземних противників є особлива стратегія для кожної країни ЄС. Звичайно, насамперед слід згадати Росію, але є ще Китай, Іран та інші актори, які намагаються втрутитися в наші виборчі процеси або впливають на них", - сказала Юрова.

Єврокомісарка Вера Юрова Фото: Philippe Stirnweiss/European Union

Вона попросила депутатів не недооцінювати ці ризики, "тому що ми бачимо, що якщо збій відбувається в одній країні, це впливає на весь ЄС". Єврокомісарка переконана, що спроби іноземного втручання будуть і під час червневих виборів до Європарламенту, причому більшою чи меншою мірою - у кожній країні Євросоюзу. Упевнена вона і в тому, що у президента РФ Володимира Путіна є для цього конкретний план. Юрова назвала його "майстром зі створення різних стратегій для різних країн ЄС" і "аналізу того, де атакувати, які наративи використовувати, через яких союзників, внутрішніх посередників і корисних ідіотів".

Підрив підтримки України

За словами віцеголови Єврокомісії, триває інформаційна війна, в якій Росія вживає конкретних заходів впливу на громадську думку європейців, "аби переконати або підштовхнути політиків припинити підтримку України". Вона зазначила, що главам держав і урядів, міністрам у країнах Євросоюзу може бути дедалі важче підтримувати Київ, тому що суспільство перебуває під постійним тиском російської пропаганди, яка домагається припинення цієї допомоги.

Путіну потрібні люди, здатні донести пропаганду рідною мовою, тому він використовує охочих співпрацювати в кожній країні Євросоюзу, каже Юрова. Це або окремі персони, або партії чи рухи. "Ми вже бачимо парламентські партії і, на жаль, також деякі партії, що входять до урядів країн-членів ЄС, які без вагань поширюють у своєму суспільстві прокремлівські наративи. Це відбувається через посередників, що означає, що ми не можемо просто звинувачувати Росію, але також маємо вести жорстку дискусію з тими, хто, вочевидь, стоїть на боці агресора", - сказала вона. Назвати імена цих посередників на прохання однієї з євродепутаток Юрова відмовилася.

Протести фермерів у Польщі супроводжувалися дезінформацією, скаржаться в Єврокомісії Фото: Karol Serewis/SOPA/ZUMA/picture alliance

Інший депутат навів як приклад протести фермерів у Польщі. "Це правда: протести фермерів супроводжувалися численними елементами дезінформації, які потрібно розвінчати, - заявила Юрова. - Річ у тім, що через війну Україна втратила ринки. Тому ми хотіли створити безпечний шлях для зерна, щоб доставити його в Африку та інші місця, що нам не вдалося, оскільки деякі спекулянти утримували врожай на території країн ЄС".

Російські агенти і шпигуни в ЄС

Російська дезінформація всюди - на телебаченні, у пресі, у соцмережах, вважає євродепутатка з Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). "Армія ботів у Росії більша, ніж армія людей. Вони діють в Африці, Південній Америці, на Близькому Сході, працюючи з Росії, - каже парламентарка. - І скрізь є пособники, починаючи з Ілона Маска і корисних ідіотів, яких ви згадали. Росія також має армію шпигунів і агентів, і їх не можна недооцінювати. Вони не тільки в посольствах, а й у наших держустановах у ЄС. У Росії також є кілери і наймані вбивці, які вбивають ворогів режиму". Фон Крамон-Таубадель запитала Юрову, чому у цих агентів досі залишається можливість діяти на території Євросоюзу.

Віола фон Крамон-Таубадель Фото: Philippe Stirnweiss/European Union

Юрова охарактеризувала всі ці фактори як комбінацію вкрай небезпечних явищ на території ЄС. "Що стосується армії ботів, то в законі про штучний інтелект та інших актах ми дуже чітко вказуємо, що штучний інтелект, боти, роботи не мають свободи слова, - заявила єврокомісарка. - Вона - для людей, і я завжди кажу інтернет-концернам, що вони мають підходити до цього саме так".

На шпигунів мають реагувати самі держави-члени, оскільки це належить до сфери національної безпеки. У деяких країнах ЄС шпигунство розглядається як кримінальний злочин, "інші - більш терплячі". На думку єврокомісарки, у цій сфері національні законодавства потрібно зробити більш жорстким.

Яких заходів вживає ЄС для протидії втручанню Росії

"Росія виграє інформаційну війну в Африці, у Південній Америці, на Близькому Сході, і ми маємо прискорити наші дії у відповідь, щоб також поширювати наш спосіб мислення і бачення світу", - констатувала Вера Юрова. Сам Євросоюз, за її словами, з 2015 року розвиває масштабну діяльність із вивчення та протидії дезінформації, викриваючи десятки тисяч кейсів для багатомільйонної аудиторії.

Вона нагадала, що вже в першому пакеті санкцій щодо РФ було враховано деякі ризики: "Ми включили до санкційного списку так звані російські ЗМІ. Я кажу "так звані", тому що вони - не що інше, як російський військовий арсенал, а до пізніших пакетів потрапили й інші так звані ЗМІ".

Серед законодавчих заходів Євросоюзу Юрова назвала Закон про цифрові послуги та Кодекс боротьби з дезінформацією. При їхньому повному дотриманні можна зменшити вплив іноземної дезінформації, впевнена еврокомісарка. Ще один новий законопроєкт присвячений представництву інтересів у рамках пакета із захисту демократії. "Якщо є якісь контракти урядів третіх країн з європейськими організаціями або організаціями, що працюють на європейському ринку, то ми повинні про це знати. Тому пропонована нами директива спрямована на досягнення максимальної прозорості цих контрактів і цілей їхнього укладення", - пояснила Юрова. За її словами, під час дебатів у Раді ЄС тільки одна країна заявила, що в цій сфері не потрібно нічого регулювати.

Крім того, існує реєстр прозорості, який фіксує лобістів. Юрова запропонувала євродепутатам наступного скликання вирішити, чи потрібно вдосконалити цей реєстр на основі конкретних випадків, коли "російські організації займалися активним лобіюванням, беручи участь у законодавчому процесі". Крім цього, ЄС створює орган з етики для реєстрації подарунків і поїздок. "Ухвалення пакета із захисту демократії та реєстру контрактів із третіми країнами допоможе, бо ми маємо знати, хто робить що і за чиї гроші", - сказала віцеголова Єврокомісії.