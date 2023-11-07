ЄС обмежить вплив на вибори з третіх країн

Суб'єктам поза ЄС буде заборонено фінансувати політичну рекламу в Європі за три місяці до виборів чи референдуму. Великі інтернет-платформи зобов'яжуть у ЄС маркувати політичну рекламу.

Європейський Союз вживає заходів проти іноземного втручання у процедуру виборів. Європарламент і країни-члени ЄС увечері в понеділок, 6 листопада, погодили основні положення законопроєкту про політичну рекламу, який, як передбачається, має набути чинності з 2025 року.

Суб'єктам поза ЄС буде заборонено фінансувати політичну рекламу в Європі за три місяці до виборів чи референдуму. Нові правила мають ускладнити поширення неправдивої інформації в Європі та втручання у демократичні процеси з третіх країн, пояснив доповідач у Європарламенті Сандро Гозі.

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ЄС обмежить вплив на вибори Туреччини та РФ

Крім того, узгоджено визначення політичної реклами: вона розуміється як повідомлення за дорученням політичних діячів, покликані вплинути на переваги виборців на місцевому, національному або європейському рівнях. У Німеччині це може зачепити громадян країни турецького походження, на яких намагаються вплинути політики з Туреччини. Крім того, новий закон буде спрямований проти російського впливу, хоча Росія окремо в документі не згадується, зазначає AFP.

Серед іншого, закон діятиме на великих інтернет-платформах. Їхнє керівництво зобов'яжуть маркувати політичну передвиборну рекламу з наданням інформації про те, хто за нею стоїть і хто її фінансує, вказується далі.

З ініціативою ухвалення такого закону у листопаді 2021 року виступила Єврокомісія. Для остаточного ухвалення документ мають затвердити в остаточному варіанті країни ЄС та Європарламент.