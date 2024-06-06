Смерть українця у Вроцлаві: засуджено сімох осіб

Дмитро Никифоренко загинув 30 липня 2021 року у витверезнику у Вроцлаві. Серед засуджених у зв'язку з його смертю - поліцейські, лікар та співробітники Вроцлавського витверезника.

Суд в Польщі засудив сімох осіб у справі про загибель 25-річного українця Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. Відповідне рішення було ухвалено у четвер, 6 червня, пише польське виданняRMF24.

Обвинувачення довело, що троє поліцейських і двоє фельдшерів у кімнаті Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння перевищили свої повноваження. Зокрема, вони побили Никифоренка кийком і задушили, сівши на нього зверху.

Водночас лікарка, яка чергувала у витверезнику, не зупинила правоохоронців і не надала належну меддопомогу. Як наголосив суддя, лікарка дивилася, як б'ють Никифоренка, але не перешкоджала цьому. "Вона не провела належного нагляду за потерпілим, не оцінила стан його здоров'я, можна поставити запитання - навіщо вона взагалі там перебувала?", - сказав суддя.

Найсуворіше покарання - п'ять років позбавлення волі - суд призначив двом колишнім поліцейським. Двох інших колишніх офіцерів, лікаря та двох працівників Вроцлавського витверезника засудили до тюремного ув'язнення на строк від 1,5 до 4 років.

Також колишнім поліцейським заборонили займатися цією професією від 4 до 10 років. Засуджені співробітники витверезника не зможуть працювати на цій посаді протягом восьми років і трьох років, а лікарка - протягом п'яти років. Крім того, засуджені мають виплатити батькам і нареченій загиблого по 200 тисяч злотих (близько 50 тисяч євро).

Водночас суд виправдав двох інших співробітниць витверезника.

Смерть у польському витверезнику

Дмитро Никифоренко, який приїхав у Польщу із Вінниччини на заробітки,загинув 30 липня 2021 року у витверезнику у Вроцлаві. Стосовно нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Його доставили у витверезник після того, як він в нетверезому стані заснув в автобусі. Всупереч заявам поліції Никифоренко не був агресивним. Запис з камер відеоспостереження показав, що українця катували його майже 40 хвилин: били по обличчю, душили поліцейським кийком.