Смерть українця у Вроцлаві: Київ спрямував ноту Варшаві

Посольство України в Польщі направило до польського міністерства закордонних справ ноту у зв'язку із загибеллю українця у Вроцлаві. "Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - написав посол України в Польщі Андрій Дещиця в Twitter у п'ятницю, 3 вересня.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

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Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству "Інтерфакс-України", що генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Никифоренка і підтримує зв'язок з його рідними.

За його словами, одна з версій слідства - перевищення повноважень працівниками поліції. "Докладемо максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - запевнив речник МЗС.