 МЗС України з′ясовує обставини смерті українця у Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МЗС України з'ясовує обставини смерті українця у Польщі

У Польщі помер громадянин України. Одна з версій слідства - перевищення повноважень поліцейськими, повідомили в МЗС України.

Міністерство закордонних справ України (архівне фото)

Міністерство закордонних справ України (архівне фото)

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка 30 липня та підтримує зв'язок з його рідними. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У Вроцлаві наразі перебуває український консул для ознайомлення з ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свідниця, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, результатів судово-медичних експертиз", - цитує слова Ніколенка агентство "Інтерфакс-Україна" в четвер, 2 вересня.

Читайте також:  У Португалії засудили інспекторів за вбивство мігранта з України

За його словами, одна з версій слідства - перевищення повноважень працівниками поліції. "Докладемо максимум зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина було з'ясовано, а винних було притягнуто до відповідальності", - запевнив речник МЗС.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними ЗМІ, чоловіка били і душили. 

Також за темою

Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Außenministerium, Auswärtige Angelegenheiten

"Люблінський трикутник": глави МЗС трьох країн підписали дорожню карту 07.07.2021

Під час зустрічі глав МЗС України, Литви та Польщі у Вільнюсі було підписано низку документів в рамках "Люблінського трикутника".

Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Außenministerium, Auswärtige Angelegenheiten

Посли ФРН і Франції пояснили в МЗС України ідею саміту з Росією 25.06.2021

Посли ФРН та Франції пообіцяли заздалегідь обговорювати з Києвом такі питання, як саміт з РФ, повідомили в МЗС України

Auf den Bildern ist das belarussisch-ukrainische Grenzgebiet abgebildet. Ukrainische Grenzschützer.

Кордон України з Білоруссю залишається відкритим - ДПСУ 03.07.2021

Попри заяви Лукашенка про розпорядження перекрити кордон Білорусі з Україною, рух через нього досі зберігається, кажуть у ДПСУ.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський (л) у Джо Байдена

Знакова зустріч без епохальних результатів

Зеленський домовився з Байденом про низку нових угод, але не домігся гарантій компенсації втрат від запуску "ПП-2".  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  