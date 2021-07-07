МЗС України з'ясовує обставини смерті українця у Польщі

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка 30 липня та підтримує зв'язок з його рідними. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У Вроцлаві наразі перебуває український консул для ознайомлення з ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свідниця, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, результатів судово-медичних експертиз", - цитує слова Ніколенка агентство "Інтерфакс-Україна" в четвер, 2 вересня.

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За його словами, одна з версій слідства - перевищення повноважень працівниками поліції. "Докладемо максимум зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина було з'ясовано, а винних було притягнуто до відповідальності", - запевнив речник МЗС.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними ЗМІ, чоловіка били і душили.