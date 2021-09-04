Вроцлав - місто в Польщі, розташоване на річці Одер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вроцлав".

Місто Вроцлав розташовано на заході Польщі. Через Вроцлав протікає річка Одер. У Вроцлаві мешкає понад 640 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.