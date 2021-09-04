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Вроцлав

Вроцлав - місто в Польщі, розташоване на річці Одер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вроцлав".

Місто Вроцлав розташовано на заході Польщі. Через Вроцлав протікає річка Одер. У Вроцлаві мешкає понад 640 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Смерть українця у Вроцлаві: Київ спрямував ноту Варшаві

Смерть українця у Вроцлаві: Київ спрямував ноту Варшаві 04.09.2021

Українське посольство у Варшаві спрямувало до міністерства закордонних справ Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві.

МЗС України з'ясовує обставини смерті українця у Польщі

МЗС України з'ясовує обставини смерті українця у Польщі 02.09.2021

У Польщі помер громадянин України. Одна з версій слідства - перевищення повноважень поліцейськими, повідомили в МЗС України.

Німецький автобусний гігант Flixbus виходить на ринок українських перевезень

Німецький автобусний гігант Flixbus виходить на ринок українських перевезень 25.07.2017

Безвізовий режим з ЄС підвищує інтерес міжнародних перевізників до України. Прискорити вихід на український ринок вирішила, зокрема, німецька компанія Flixbus.
Фотогалерея: Кіно з Європи - найкращі фільми року

Фотогалерея: Кіно з Європи - найкращі фільми року 11.12.2016

Нагороду Європейської кіноакадемії часто називають європейським "Оскаром". Лауреати премії й фаворити конкурсу - у добірці DW.
Кіно з Європи: найкращі фільми року

Кіно з Європи: найкращі фільми року 11.12.2016

Нагороду Європейської кіноакадемії часто називають європейським "Оскаром". Лауреати премії й фаворити конкурсу - у добірці DW.

Воєнізовані добровольчі формування - тренд серед польської молоді (08.07.2016) 08.07.2016

Польський уряд прагне стимулювати інтерес до військової активності молоді. Ті, хто проходитиме спеціальну підготовку, отримуватимуть 120 євро на місяць.
Починайте копати! - у Польщі вимагають знайти золотий потяг нацистів

"Починайте копати!" - у Польщі вимагають знайти "золотий потяг" нацистів 06.03.2016

Жителі польського міста Валбжих вимагають розпочати розкопки, щоб знайти під землею біля свого міста потяг, яким німці начебто вивозили коштовності з окупованих територій.
11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян 09.02.2016

На серфінгістів, любителів смачно поїсти і цінителів прекрасного чекає незабутній рік на іспанському узбережжі Атлантики. Сен-Себастьян, як і польський Вроцлав, перейняв естафету культурної столиці Європи.
Культурна столиця Європи - Вроцлав: Так! європейській культурі

Культурна столиця Європи - Вроцлав: "Так!" європейській культурі 19.01.2016

На відміну від націонал-консервативного уряду у Варшаві Вроцлав, який цього року носить статус культурної столиці Європи, робить ставку саме на європейськість. Репортаж з відкриття Року європейської культури.
Вроцлав: гноми та вогненні острови

Вроцлав: гноми та вогненні острови 19.01.2016

2016 рік - важливий для Вроцлава або Бреслау, як це місто називають німці. Місто розповідає наново свою історію за допомогою культури: європейський проект у серці Польщі розпочався з морозом та снігом.
Культурні столиці Європи 2016: Вроцлав і Сан-Себастьян

Культурні столиці Європи 2016: Вроцлав і Сан-Себастьян 04.01.2016

Більш відмінними два міста навряд чи могли би бути. Для баскського Сан-Себастьяна туризм є найважливішою галуззю. Польський Вроцлав вбачає своє призначення у наведенні мостів між Заходом та Сходом.
Європа-2016: магніт для туристів

Європа-2016: магніт для туристів 29.12.2015

Польське місто Вроцлав та іспанське Сан-Себастьян стануть культурними столицями Європи. Німеччина святкує ювілей "Баварського закону про чистоту пива", а Швеція готується до Євробачення. Про найцікавіші події 2016-го.
Президент ФРН заочно закликав Януковича дотримуватися демократичних принципів

Президент ФРН заочно закликав Януковича дотримуватися демократичних принципів 15.11.2011

Президент ФРН Кристіан Вульфф закликав Україну розбудовувати демократію та дотримуватися принципів правової держави. Про це він заявив під час урочистостей з нагоди 200-річного ювілею Вроцлавського університету.
У Вроцлаві на Януковича чекає не лише свято…

У Вроцлаві на Януковича чекає не лише свято… 15.11.2011

Вроцлавський університет святкує 200-річчя. Крім президентів Польщі й Німеччини – Коморовського й Вульфа - на цю подію у вівторок, 15 листопада, запрошено й українського державного лідера Януковича.
Вроцлав може залишитися без ЄВРО-2012

Вроцлав може залишитися без ЄВРО-2012 31.12.2009

Про проблеми з підготовкою до ЄВРО-2012 дотепер йшлося переважно в Україні. Однак несподівані труднощі час від часу спіткають і поляків. Зокрема, мерія Вроцлава розірвала контракт з підрядником, який зводить стадіон.
Регіональна співпраця між містами ЄС та Львовом

Регіональна співпраця між містами ЄС та Львовом 24.08.2009

Польський Вроцлав перебиває головування в проекті регіональної співпраці між містами Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії, а також Західної України. З українського боку за співробітництво відповідає Львівська міськрада.
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