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Вроцлав - місто в Польщі, розташоване на річці Одер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вроцлав".
Місто Вроцлав розташовано на заході Польщі. Через Вроцлав протікає річка Одер. У Вроцлаві мешкає понад 640 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент ФРН Кристіан Вульфф закликав Україну розбудовувати демократію та дотримуватися принципів правової держави. Про це він заявив під час урочистостей з нагоди 200-річного ювілею Вроцлавського університету.