  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаЄвропа

Словенія визнала державу Палестина

Ася Міллер | Анастасія Шепелева
5 червня 2024 р.

Прем'єр країни назвав визнання державності Палестини "маяком надії для палестинського народу на Західному березі та в Секторі Гази".

https://p.dw.com/p/4geP2
Палестинський прапор перед будівлею парламенту Словенії, 4 червня 2024 року
Палестинський прапор перед будівлею парламенту СловеніїФото: Darko Bandic/AP/picture alliance

Парламент Словенії визнав Палестину як незалежну державу. За це 4 червня проголосували 52 депутати з 53 присутніх на засіданні.

Опозиція бойкотувала голосування. Голова опозиційної Словенської демократичної партії Янез Янса спершу вимагав провести референдум з цього питання, стверджуючи, що рішення може завдати країні збитків у довгостроковій перспективі, однак згодом відкликав свою пропозицію.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб назвав визнання державності Палестини "маяком надії для палестинського народу на Західному березі та в Секторі Гази".

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац висловлював сподівання, що словенські  депутати не підтримають це рішення. "Визнати палестинську державу - це нагорода для ХАМАС", - казав він.

Читайте також: Які країни визнають державність Палестини?

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане терористичною організацією в Європейському Союзі та США, здійснило масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару, вторглися на територію Ізраїлю та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАС, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 36 тисяч осіб, ще майже 82 тисячі дістали поранення, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки удару по табору біженців у Рафаху. В Ізраїлі говорять про трагічний випадок

Ізраїльсько-палестинський конфлікт: куди рухається політика ЄС?

Ізраїльсько-палестинський конфлікт: куди рухається політика ЄС?

У ЄС бракує нових підходів до розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Чи дасть щось визнання держави Палестина більшою кількістю членів ЄС?
Конфлікти28 травня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, 2 червня 2024

Зеленський: Україна запросила на "саміт миру" Палестину та Ізраїль

Зеленський: Україна запросила на "саміт миру" Палестину та Ізраїль

Володимир Зеленський повідомив під час безпекового форуму в Сінгапурі, що на "мирний саміт запрошені і Ізраїль, і Палестина, бо Україна визнає обидві держави".
Політика2 червня 2024 р.