Словенія визнала державу Палестина

Прем'єр країни назвав визнання державності Палестини "маяком надії для палестинського народу на Західному березі та в Секторі Гази".

Парламент Словенії визнав Палестину як незалежну державу. За це 4 червня проголосували 52 депутати з 53 присутніх на засіданні.

Опозиція бойкотувала голосування. Голова опозиційної Словенської демократичної партії Янез Янса спершу вимагав провести референдум з цього питання, стверджуючи, що рішення може завдати країні збитків у довгостроковій перспективі, однак згодом відкликав свою пропозицію.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб назвав визнання державності Палестини "маяком надії для палестинського народу на Західному березі та в Секторі Гази".

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац висловлював сподівання, що словенські депутати не підтримають це рішення. "Визнати палестинську державу - це нагорода для ХАМАС", - казав він.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане терористичною організацією в Європейському Союзі та США, здійснило масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару, вторглися на територію Ізраїлю та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАС, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 36 тисяч осіб, ще майже 82 тисячі дістали поранення, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.