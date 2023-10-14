Сирський: Війська РФ хочуть оточити Куп’янськ

Останніми днями ситуація на Куп'янському і Лиманському напрямках загострилася. У Сухопутних військах кажуть, що сили РФ хочуть оточити Куп'янськ.

Ситуація на Куп'янському напрямку у Харківській області та Лиманському у Донецькій останніми днями суттєво загострилась, заявив у суботу, 14 жовтня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки (Донецька область - Ред.), а згодом і на Куп’янському напрямку. Тривають важкі бої", - наводяться слова Сирського на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

Головна мета російської армії - розгромити угруповання українських військ, оточити Куп’янськ і вийти на рубіж річки Оскіл, наголосив Сирський. "Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях", - йдеться у повідомленні.

Втім, за словами Сирського, ЗСУ дають відсіч противнику, війська РФ зазнають значних втрати і не досягнули суттєвих успіхів.

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Росія хоче окупувати Донеччину до 31 грудня - Барабаш

Запеклі бої останніми днями тривають і поблизу Авдіївки на Донеччині. Захопити це місто російським військам потрібно для того, щоб до кінця року вийти на адміністративні кордони Донецької області, заявив напередодні начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш "Українському радіо". Для Сил оборони України Авдіївка теж є стратегічно важливою, адже розташована близько до Донецька і є панівною висотою, наголосив він.

"Вони (російські війська - Ред.) поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива", - пояснив він.

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Водночас, війська РФ, намагаючись захопити Авдіївку, намагаються також троти відвернути увагу ЗСУ і не дати їм можливості перекинути сили на інші напрямки, "скувавши" їх лише на цьому, розповів Барабаш. Однак, незважаючи на активізацію військ РФ поблизу Авдіївки, лінія оборони ЗСУ тримається, повідомив він.

"Лінія оборони як трималась, так і тримається. Жодної стратегічної висоти їм не вдалося взяти. Дуже багато військ з тієї сторони. І всі ці свої невдачі на полі бою, вони зараз намагаються компенсувати великою кількістю авіаракетних та артилерійських ударів по місту. Місто дійсно стирають", - розповів він.

Напередодні аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська, які з 10 жовтня перейшли в тривалий наступ навколо Авдіївки, там захопили 4,5 квадратних кілометри території. Уже на наступний день аналітики констатували, що наступальні операції військ РФ в районі Авдіївки Донецької області у п'ятницю, 13 жовтня, зазнали невдачі.

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