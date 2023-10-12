РФ перекидає піхоту і техніку на Авдіївський напрямок - ЗСУ

Росія перекидає в район Авдіївки багато піхоти та бронетехніки. В ЗСУ припускають, що РФ намагається досягти успіху на цій ділянці, аби отримати хоч якусь знакову перемогу на фронті.

Російські війська перекидають піхоту та техніку на Авдіївський напрямок, масово застосовують авіацію, щоб захопити або оточити Авдіївку, заявив у четвер, 12 жовтня, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

Він пов'язує активність військ РФ на цьому напрямку з їхнім прагненням отримати якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.

"Якщо, наприклад, на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалась ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, чого він може досягнути на даному етапі", - сказав речник. Тому російські військові активно застосовують авіацію та продовжують наступальні дії на цьому напрямку, зазначив він.

Зокрема, за словами Штупуна, за останню добу російські сили завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, також провели 51 бойове зіткнення і здійснили 930 артобстрілів позицій Сил оборони України на цій ділянці фронту.

"Зараз ворог кинув без піхоти, багато бронетехніки саме на Авдіївській напрямок. Наші воїни активно опускають ворога на землю, нищать техніку масово. Наразі вже фіксується дещо зменшення кількості бронетехніки, але ворог йде вперед, намагається йти піхотою", - розповів Штупун.

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Зеленський про Авдіївку: Тримаємо позиції

У ранковому зведенні за 12 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України також повідомив про відбиття понад 10 атак РФ в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, також опублікував допис про бої поблизу Авдіївки, наголосивши що ЗСУ тримають позиції на цьому напрямку.

"Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", - написав він у Telegram.

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