Вночі ППО знищила 28 дронів, влучання на Одещині і в Харкові

Війська РФ під час нічної атаки влучили у складські будівлі у припортовий зоні на півдні Одещини. Ще один "приліт" був зафіксований у Харкові.

Російські війська у ніч на четвер, 12 жовтня, випустили по Україні 33 ударних БпЛАтипу Shahed, 28 з яких збили сили протиповітряної оборони, повідомляє зранку командування Повітряних сили ЗСУ.

Дрони запустили з північного та південного напрямків – Білгородської області РФ та з мису Чауда в окупованому Криму. "Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України", - йдеться у повідомленні командування у Telegram.

До відбиття повітряної атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби, повідомили в ПС ЗСУ.

Під ударом була припортова інфраструктура на Одещині

14 безпілотників, випущених військами РФ уночі, знищили на півдні України: чотири - на Миколаївщині, 10 - на Одещині, уточнює Оперативне командування "Південь" ЗСУ.

"Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії і особливості ландшафту", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

На Одещині було зафіксоване влучання, пошкоджень зазнали складські будівлі у припортовий зоні на півдні області та будинки мирних мешканців, одна людина зазнала поранень. Як уточнив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, жінка отримала термічні опіки та була госпіталізована.

Також "приліт" зафіксували у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов. Попередньо, влучання було у приватний будинок, поранень зазнала одна людина.

У Миколаївській області вночі зафіксували удари військ РФ по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих внаслідок цього немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталії Кім.

Окрім того, російські війська завдали двох ударів із реактивних систем залпового вогню по місту Очаків. Обійшлося без постраждалих, інформація щодо наслідків уточнюється.

У Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків БпЛА, збитого силами ППО, загорілася суха трава. Вогонь оперативно ліквідували, ніхто не постраждав, повідомив Кім.

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