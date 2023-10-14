РФ зазнала невдачі у наступі на Авдіївку - ISW

Аналітики ISW вважають, що наступальні дії військ РФ поблизу Авдіївки 13 жовтня зазнали невдачі. Водночас Кремль видає ці зусилля за "перехоплення оперативної ініціативи".

Наступальні операції військ РФ в районі Авдіївки Донецької області у п'ятницю, 13 жовтня, зазнали невдачі, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Російські джерела стверджували, що сили РФ продовжували атакувати на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри демонструють, що війська РФ просунулись на південь від Красногорівки (п'ять кілометрів на північ від Авдіївки) та на південний схід від Первомайського (11 кілометрів на південний захід від Авдіївки), йдеться у звіті ISW від п'ятниці, 13 жовтня.

Російські джерела також заявляли, що сили РФ контролюють територію Авдіївського коксохімічного заводу, але аналітики ISW не знайшли цьому доказів.

В ISW також наголошують, що, схоже, російське військове командування обмежує обговорення російського наступу поблизу Авдіївки.Водночас Кремль, ймовірно, намагається видати його та інші локальні зусилля за "перехоплення оперативної ініціативи в Україні". Зокрема, аналітики наводять слова постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, який заявив, що українські контрнаступальні операції "формально завершені", адже російські війська перейшли "до активних бойових дій майже по всій лінії фронту".

В ISW зазначають, що Україна навряд завершила свій контрнаступ, як стверджує Небензя, і її нконтрнаступальні операції, ймовірно, продовжаться і взимку, проте у сповільненому темпі та масштабах.

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Противник намагається прорвати оборону - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні від суботи, 14 жовтня, також підтверджує активність російських військ в Авдіївському напрямку, але називає їх "безуспішними".

"Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб зазначає, що минулої доби війська РФ завдавали по Авдіївці авіаударів.